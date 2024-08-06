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  4. Gözünü bile kırpmadı, silahını peş peşe ateşledi! Baba, oğul ve torunu aynı anda öldürdü... Bölgede giriş çıkışlar kapatıldı

Gözünü bile kırpmadı, silahını peş peşe ateşledi! Baba, oğul ve torunu aynı anda öldürdü... Bölgede giriş çıkışlar kapatıldı

06.08.2024 15:47
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06.08.2024 15:47
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden gelen haber kan dondurdu. Bölgedeki bir tarım arazinin sulanmasıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olanların baba, oğul ve torun olduğu belirlenirken, olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kırıkkale'deki korkunç olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı.

BABA, OĞUL VE TORUN ÖLDÜ

Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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