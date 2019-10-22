Gözünü kaybeden kadının davası ağır ceza mahkemesinde görülecek

Olayda kullanılan aletin niteliği, hedef alınan vücut bölgesi ve yaralanmanın niteliği ile eylemin son bulduğu koşulları birlikte değerlendiren mahkeme, müşteki Tuğçe A. ve avukatların talebiyle görevsizlik kararı vererek, dosyanın İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Sanık A.A ve avukatlarının katılmadığı duruşmada, Tuğçe A. ile avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu.

Urla'da, Tuğçe A'nın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanması olayıyla ilgili davanın ilk duruşması, Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

İZMİR (AA) - Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisinden ayrılmak isteyen kadını av tüfeğiyle vurarak gözünü kaybetmesine neden olan sanığın suçunun, "kasten yaralama" değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu olduğuna hükmederek, görevsizlik kararıyla dosyayı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Duruşma sonrasında AA muhabirine açıklama yapan avukat Sibel Önder, sanığın 2017'de evlenme teklifini reddeden Tuğçe A'yı av tüfeğiyle yüzünden yaraladığını, 15 ameliyat geçiren müvekkilinin sağ gözünü ve koku alma yetisini kaybettiğini ifade etti.

Olay sonrası hastaneden taburcu edilen müvekkilinin, baskı uygulanarak sanıkla evlendiğini ileri süren Önder, evliliğin yok sayılması için de Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinde hukuki sürecin devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili "kasten yaralama" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını, ancak mahkemenin de sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu olduğu yönünde hemfikir olduğunu belirten Önder, şunları kaydetti:

"Mahkemeye ibraz ettiğimiz dilekçede olayın kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtmiştik. Sanık, olay tarihinden birkaç gün önce Tuğçe'ye el yazısıyla evlenme teklifini reddettiği için tehdit mektubu yazmıştır. Onu da sunduk mahkemeye.

Tuğçe, sanığın evlenme teklifini reddettiği için gözünden oldu. Hayati organlarından bir tanesini kaybetti. Ve bu sebeple dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesinden vazgeçildi. Görevsizlik kararı verildi. Şu anda dosya İzmir Ağır Ceza Mahkemesine intikal etti. Bundan sonraki yargılama sürecinde sanık hakkında azami 25 yıl ceza talep edilmesi bekleniyor."

Demircili Mahallesi'nde, Tuğçe A, bir çadırda av tüfeğiyle başından vurularak yaralanmış, olay sonrası tutuklanan A.A, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten yaralama" suçundan, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

