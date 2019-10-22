HABER

Gözünü kaybeden kadının davası ağır ceza mahkemesinde görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisinden ayrılmak isteyen kadını av tüfeğiyle vurarak gözünü kaybetmesine neden olan sanığın suçunun, "kasten yaralama" değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu olduğuna hükmederek, dosyayı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi - Müşteki avukatı Sibel Önder: - "Şu anda dosya İzmir Ağır Ceza Mahkemesine intikal etti. Bundan sonraki yargılama sürecinde sanık hakkında azami 25 yıl ceza talep edilmesi bekleniyor"

İZMİR (AA) - Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisinden ayrılmak isteyen kadını av tüfeğiyle vurarak gözünü kaybetmesine neden olan sanığın suçunun, "kasten yaralama" değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu olduğuna hükmederek, görevsizlik kararıyla dosyayı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Urla'da, Tuğçe A'nın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanması olayıyla ilgili davanın ilk duruşması, Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık A.A ve avukatlarının katılmadığı duruşmada, Tuğçe A. ile avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu.

Duruşmada olayı anlatan Tuğçe A, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayda kullanılan aletin niteliği, hedef alınan vücut bölgesi ve yaralanmanın niteliği ile eylemin son bulduğu koşulları birlikte değerlendiren mahkeme, müşteki Tuğçe A. ve avukatların talebiyle görevsizlik kararı vererek, dosyanın İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma sonrasında AA muhabirine açıklama yapan avukat Sibel Önder, sanığın 2017'de evlenme teklifini reddeden Tuğçe A'yı av tüfeğiyle yüzünden yaraladığını, 15 ameliyat geçiren müvekkilinin sağ gözünü ve koku alma yetisini kaybettiğini ifade etti.

Olay sonrası hastaneden taburcu edilen müvekkilinin, baskı uygulanarak sanıkla evlendiğini ileri süren Önder, evliliğin yok sayılması için de Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinde hukuki sürecin devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili "kasten yaralama" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını, ancak mahkemenin de sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu olduğu yönünde hemfikir olduğunu belirten Önder, şunları kaydetti:

"Mahkemeye ibraz ettiğimiz dilekçede olayın kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtmiştik. Sanık, olay tarihinden birkaç gün önce Tuğçe'ye el yazısıyla evlenme teklifini reddettiği için tehdit mektubu yazmıştır. Onu da sunduk mahkemeye.

Tuğçe, sanığın evlenme teklifini reddettiği için gözünden oldu. Hayati organlarından bir tanesini kaybetti. Ve bu sebeple dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesinden vazgeçildi. Görevsizlik kararı verildi. Şu anda dosya İzmir Ağır Ceza Mahkemesine intikal etti. Bundan sonraki yargılama sürecinde sanık hakkında azami 25 yıl ceza talep edilmesi bekleniyor."

Demircili Mahallesi'nde, Tuğçe A, bir çadırda av tüfeğiyle başından vurularak yaralanmış, olay sonrası tutuklanan A.A, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten yaralama" suçundan, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Bakan Koca çocuklarla asker selamı verdiBakan Koca çocuklarla asker selamı verdi
Tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulunduTarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. kasten adam öldürmeye teşebbüs davası Tuğçe Aras'ın başından vurulması

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı tutuklandı

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.