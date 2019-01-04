Gözünü kaybetti, yine de mesleğinden vazgeçmedi

Muammer İRTEM BURSA, (DHA) BURSA'da 45 yıldır eskiyen ve yıpranan bakır kapları kalaylayan Yılmaz Erişen, körükle ateşi alevlendirip kaynak işi yaparken sol gözü zarar gördü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen baba mesleği olan kalaycılık işini devam ettiren Erişen Mesleği o kadar çok seviyorum ki gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum dedi. Osmangazi ilçesinde eskiyen ve yıpranan bakır kapları toz nişadır yardımıyla kalay ile kaplayan Yılmaz Erişen (55), 45 yıldır aynı mesleği severek yaptığını dile getirdi. Mesleğin zor yanlarını anlatan Erişen, eskisi kadar olmasa da kalaycılığın günümüzde de devam ettiğini belirtti. İlkokula sıralarındayken bu işe başladığını belirten Erişen, Kalaycılık bizde baba mesleği. Öncelikle babamdan bu işin nasıl yapıldığını öğrendim. Ondan görerek öğrendik. Bir tencere müşteri ilk getirdiği zaman ilaca atılıyor. Daha sonra eski kalayı üzerinden süpürülüyor. Daha sonra kumda yıkanıyor. Bu şekilde kap kalaya hazırlanıyor. Bakır kullanan vatandaşlarımız hala var. Kahvaltı salonları gibi yerler bakır kap kullandığı için işlerimiz az da olsa yolunda gidiyor. Mesleğimiz hassas bir meslek. İncelik isteyen bir meslek. Bir parça 12, 13 kez elden geçiyor dedi. Müşterisinin getirmiş olduğu kapların kalayını yaparken kaynak yaptığı sıralarda gözüne gelen alev parçasının sol göze zarar verdiğini dile getiren Erişen, sol gözünü kaybetme derecesine geldiğini dile getirdi. Yaşamış olduğu zorluk ve olumsuzluklara rağmen mesleği bırakmayı düşünmediğini belirten Erişen, Sağ olduğumuz müddetçe bu durumu sürdüreceğiz. Mesleği o kadar çok seviyorum ki gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum şeklinde konuştu

