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Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde ATM’den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı. Her şey gözleri önünde gerçekleşen Döndü Sarı fenalık geçirdi

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Olay, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Gür (39), ATM'den para çektikten sonra plakalı otomobiline binerken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Alnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALANDI

Otomobilde bulunan Gür'ün yengesi Döndü Sarı, gözlerinin önünde meydana gelen olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren kadın, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahla yaralama

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