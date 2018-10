Gözünüz Arkada Kalmasın

NC450’ye akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan kolayca erişilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz TpCamera uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) her yerden, her zaman kamera görüntülerine erişmek, video kaydı almak mümkün oluyor. Ayrıca kameranın uyarı mesajlarını ileteceği adresten görüntü kalitesine değin her tür ayar da bu uygulama ile kolayca yapılabiliyor.

Kızılötesi LED aydınlatması sayesinde gece görüşü elde edebilen kamera, yaklaşık 8 metreye kadar (26 fit) karanlıkta çekim yapabiliyor. NC450, geceleri otomatik olarak keskin monokrom video akışına geçiyor ve aralıklarla net ve ayrıntılı resimler vererek evde ve ofiste olmadığımız zamanlarda gözümüzün arkada kalmamasını sağlıyor.

