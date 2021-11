Gözünüz hep miniğinizin üzerinde tutan en iyi akıllı çocuk saatleri

Siz işte, çocuğunuz okuldayken gözünüz hep üzerinde olsun diye en iyi akıllı çocuk saatleri yardımınıza koşuyor! Akıllı çocuk saatleri kurulumunun kolaylığı ve kullanım rahatlığıyla hem sizin hem de çocuğunuz için daha kontrol edilebilir bir yaşam vadediyor. Birçok akıllı çocuk saatleri önerileri arasından size en uygun olanı seçemediniz mi? O halde biz yardımcı olalım.

1. Çocuğunuz Hep Güvende!

Her zaman yanında olamadığınız çocuğunuzu uzaktan da takip etmek ister misiniz? O halde Wiky Watch S Akıllı Çocuk Saati tam size göre. Konum özelliği sayesinde çocuğunuzun an be an nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Konum özelliğine güvenli bölge tanımlaması yapabilirsiniz. Bu alanın dışına çıktığında uyarı alırsınız. Görüşeceği kişilere ve çocuğunuza erişecek olan kişilere siz karar verebilirsiniz. Acil durumlarda SOS listesine eklediğiniz kişileri tek tuşla otomatik olarak arar. Tek taraflı veya karşılıklı olarak sesli mesaj da gönderebilen bu akıllı saat, 3 ayrı alarm kurma özelliğiyle de işlevselliğini artırıyor.

2. Saatle Görüntülü Konuşmak Artık Mümkün!



Q19 Akıllı Çocuk Saati'nin kameralı sistemi sayesinde hem istediğiniz an çocuğunuzla görüntülü konuşabilir hem de yanınızda olmadığı durumlarda çevresinde olan kişileri uzaktan fotoğraflayabilirsiniz. Yüksek hassasiyete sahip konum özelliği sayesinde çocuğunuzun nerede olduğunu her an kontrol edebilirsiniz. Akıllı oyun özelliğiyle çocuğunuz hem eğlenir hem de bu sırada faydalı bilgiler öğrenir. SOS acil yardım sistemiyle herhangi bir kaza ya da tehlike durumunda size sinyal gönderir.

3. Çocuğunuz Daima Kontrol Altında!

Gelen çağrıları açabilme ve çağrı gönderebilme özelliğine sahip Hemobllo Çocuklar için Akıllı Saat, gürültülü ortamlarda bile rahatça ses gönderir ve alır. IPX7 özelliği sayesinde bu akıllı çocuk saati su geçirmez. Sesli aramanın yanında sesli mesajın da gönderilebildiği bu akıllı saati çocuğunuz okulda veya sosyal yaşamında rahatlıkla kullanabilir. Acil yardım özelliği sayesindeyse herhangi bir tehlike durumu anında size bildirilir. Çocuklarınızı ön uyarı olmadan izleyebileceğiniz bu akıllı saat, yaşamınızı daha kontrol edilebilir hale getirir.

4. Çocuğunuzun Gün İçinde Nereye Gittiğini Öğrenmek İster misiniz?

Güvenli bölge oluşturma ve takip etme özelliklerine ek olarak çocuğunuzun yanınızda olmadığı süre boyunca nerelere gittiğini, yani konum geçmişini öğrenebileceğiniz Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati'yle 4.5G hızında çift yönlü aramalar yapılabilir. Görüntülü konuşma ve fotoğraf çekme özelliklerine de sahip bu akıllı saat sayesinde çocuğunuzun tüm gün ne yaptığından haberdar olabilirsiniz. Gün içinde çocuğunuzla sadece arama yaparak değil, görüntü konuşma ve mesajlaşma yoluyla da iletişim kurabilirsiniz. IP65 oranında toza ve suya dayanıklılık gösteren bu akıllı saat, değiştirilebilir kayışa ve saat yüzüne sahip olmasıyla da iyi bir alternatif sunuyor.

5. Saatler de İnternete Erişiyor!

Wi-Fi ile internet bağlantısı kurabilen Sunydog 4G Akıllı Çocuk Saati; hassas dokunmatik ekran, plastik ve silikondan oluşuyor. GPS ve GPRS özellikleriyle çocuğunuzu her an izleyebilirsiniz. Sesli ve görüntülü konuşma seçeneğiyle de çocuğunuzla olan bağlantınızı koparmadan güne devam edebilirsiniz. Akıllı çocuk saatleri özellikleri arasında öne çıkan su geçirmezlik yönü, bu akıllı saatte de bulunuyor. İnternete erişilemediği durumlardaysa LBS özelliğiyle konum takibi yapabilirsiniz. Acil durumlarda da size sinyal gönderen bu saat çocuğunuzla aranızda bir köprü görevi görür.

6. Daha Sağlıklı Bir Yaşam için Çocuğunuzun Adımlarını Sayın!

"Akıllı çocuk saatleri ne işe yarar?" diye mi düşünüyorsunuz? Düşünmeyin! Prorace Dijital Akıllı Çocuk Saati sunduğu özelliklerle merakınızı gideriyor. Dokunmatik ve 1.5 inç ekranı sayesinde kullanım kolaylığı sunan bu akıllı saatle çocuğunuz anılarını fotoğraflayabilir, müzik dinleyebilir, radyoya bağlanabilir ve oyun oynayabilir. Bu kadar çok fonksiyonu bir arada kullanmanıza imkan tanıyan bu akıllı saatin hareket sensörü özelliğiyle de çocuğunuzun günde kaç adım attığını öğrenebilir ve ona daha sağlıklı bir yaşam için tüyolar verebilirsiniz.

7. Saatim Kayboldu Derdine Son!

Sesli ve yazılı mesajlaşma, konum takibi, acil yardım ve uyarı mesajlarına ek olarak ayak izi özelliğine sahip Bilicra GPS BLC101 Akıllı Çocuk Saati mükemmel bir özellik sunuyor. Çocuğunuz akıllı saatini herhangi bir yerde unuttuğunda veya kaybettiğinde onu bulabilmeniz için size "Saatimi Bul" özelliği sunuyor. Cep telefonunuzla entegre bir şekilde çalışan bu özellik sayesinde saati kolaylıkla bulabilirsiniz. 15 kişiyle görüşebilme özelliğine sahip bu saati çocuğunuz kolundan çıkardığında size uyarı mesajı gelir. Bu akıllı saat sayesinde çocuğunuzu uzaktan dinleyebilme imkanınız da var.

8. Hem Ekonomik Hem de Cep Telefonu Özelliği Taşıyan Bir Saate mi İhtiyacınız Var?

Çocuğunuzu her an takip etmek istiyor fakat hem ekonomik olarak hem de çocuğunuzun rahat kullanabileceği bir teknolojik alet mi arıyorsunuz? O halde Pthtechus Çocuk Akıllı Saati tam size göre! Pahalı cep telefonları almak yerine SIM kart özelliğini destekleyen bu saati kullanmak hem sizi ekonomik açıdan zorlamaz hem de çocuğunuzu teknoloji bağımlısı yapmaz. Çift yönlü arama özelliğine sahip bu akıllı saatin içinde heyecanlı ve eğlenceli 9 adet oyun bulunuyor. Aynı zamanda çocuğunuz müzik çalar özelliği ile şarkı dinleyebilir ve indirebilir. Her akıllı saatte olduğu gibi bu akıllı saatte de SOS acil yardım tuşu bulunuyor ve herhangi bir tehlikede size sinyal gönderiyor.

9. Her An Çocuğunuzun Yanında Olabilirsiniz!

Çocuğunuzu istediğiniz zaman arayabileceğiniz, aranan ve arayacak kişileri sizin belirleyebileceğiniz, an be an konum takibi yapabileceğiniz Hangarex Akıllı Çocuk Saati SİM kartla kullanılabiliyor. Çağrı bildirimi, sesli arama, mesaj iletme ve alma, çalar saat, el feneri, telefon rehberi gibi birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bu akıllı saat sayesinde gözünüz arkada kalmaz. Telefonunuza entegre ettiğiniz uygulama sayesinde tek tuşla çocuğunuzun bulunduğu ortamın fotoğrafını çekebilirsiniz. Saatimi bul uygulaması sayesindeyse uzaktan çaldırma, yeniden başlatma veya kapatma işlemleri yapabilirsiniz.

10. İçinizi Rahat Ettirecek Bir Ürün!

Android ve iPhone işletim sistemleri ile uyumlu, Vodafone ve Turkcell gibi tüm operatörleri destekleyen Twox Su Geçirmez Akıllı GPS Çocuk Takip Saati sayesinde geçmişe dönük rota kayıtları özelliği ile çocuğunuzun ne zaman nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Çocuğunuz herhangi bir acil durum karşısında SOS butonuna basarak acil durum kişilerine ulaşabilir. Elektronik çit uygulama özelliği sayesinde de çocuğunuz harita üzerinde belirlediğiniz alanın dışına çıktığında uyarılırsınız. Çift yönlü arama özelliği, sesli ve yazılı mesajlaşma özelliği sayesindeyse her an iletişim halinde kalabilirsiniz. Kamera özelliği ile çocuğunuzun saatine bağlanabilir ve onun haberi olmadan bulunduğu ortamın fotoğraflarını çekebilirsiniz.

11. Bir Tasarım Harikasına Sahip Olmak İster misiniz?

Acil durumlarda bilgi alabileceğiniz SOS butonu bulunan Smartbery Akıllı Çocuk Saati'nin ayak izi modu sayesinde çocuğunuzun gün içinde attığı adım sayısına ve bulunduğu konum bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aktiviteler özelliğiyle de çocuğunuzun harcadığı kaloriyi öğrenebilirsiniz. Çocuğunuz saatini kolundan çıkardığında uyarı alırsınız. Smartbery Akıllı Çocuk Saati sadece telefonunuzdaki uygulama ile kapatılabilir. Bu özelliği sayesinde ne çocuğunuz ne de başka kişiler telefonunuz ile saat arasındaki bağlantıyı koparamaz. 10 kişiye kadar numara tanımlaması yapabileceğiniz bu saatle çocuğunuzla sesli konuşabilirsiniz. SeTracker uygulamasıyla da çocuğunuzun nerede olduğunu harita üzerinden görebilirsiniz.

12. Çocuğunuzun İlgisi Dağılmasın!



Smart Bell Q500/2019 Sim Kartlı Akıllı Çocuk Saati'nin geçmiş konum izlemesi ve ayak izi özelliği sayesinde 30 güne kadar geriye gidebilir; çocuğunuzun hangi gün, hangi saatte nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu özellik sayesinde oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçebilir, çocuğunuzu güvende tutabilirsiniz. Sesli arama ve mesaj gönderme-alma gibi özellikleri sayesinde çocuğunuzla gün içinde iletişimde kalabilirsiniz. Çocuğunuzu okulda bulunduğu süre boyunca saatin derslere olan ilgisini dağıtacağını düşünüyorsanız ders modunu seçebilirsiniz. Çocuğunuz, akıllı saate tanımlayacağınız kişiler dışında başka kişilerle iletişim kuramaz. Acil durumlardaysa SOS butonuna basarak size bildirim gönderebilir.

13. Çocuğunuz Eğlenirken Öğrenebilir!



Loksart SIM Kartlı Akıllı Çocuk Saati'nin fonksiyonları arasında ortam dinleme, arama ve mesajlaşma, konum takibi gibi özelliklerin yanında ders modu, alarm, uzaktan kamera, harita üzerinde konum ve eğlenceli matematik oyunları bulunuyor. Eğlenceli matematik oyunları sayesinde çocuğunuz eğlenirken öğrenebiliyor. Saatin şarjının azalması durumunda size mesajla bildiriliyor ve böylece önceden önleminizi almış oluyorsunuz. Saati şarjı bitmediği sürece sizden başkası kapatamaz. Elektronik çit özelliği sayesindeyse çocuğunuz belirlediğiniz alanın dışına çıktığında bildirim alırsınız.

