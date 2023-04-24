HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gözünüzde büyümesin! Temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Gözünüzde büyümesin! Temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

20.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yapmak gözünüzde büyüyorsa, bir türlü harekete geçemiyorsanız doğru adrestesiniz. İşinizi kolaylaştıracak harika ürün önerileriyle geldik. "Peki, işimi pratik şekilde halletmemi sağlayacak ürünler neler?" diye merak ediyorsanız gelin, temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak en etkili temizlik ürünlerine göz atalım.

Gözünüzde büyümesin! Temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Yaşam alanlarımızın belli aralıklarla temizlenmesi, sağlıklı ve hijyenik bir yaşam için olmazsa olmaz. Dip köşe temizlik çok vakit aldığından, temizlik yapmak çoğu kişinin gözünü korkutuyor. Ancak doğru ürünler seçerek temizliği kolay hatta keyifli hâle getirmek mümkün. Siz de işinizi kolaylaştıracak ürünleri arıyor olabilirsiniz. Öyleyse çok şanslısınız! En etkili ürünleri bir araya getirdik. Haydi gelin, o temizlik ürünlerine beraber bakalım.

1. Bembeyaz parlayan tüller için: Vanish Tül Temizleyici Toz + Parlatıcı Tül Temizleme Seti

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Temizlik yapılırken tüller yıkanmadan olmuyor. Tüllerinizin parlaması ve tertemiz olması için size güzel bir önerimiz var. Vanish Tül Temizleyici Toz + Parlatıcı Tül Temizleme Seti sayesinde temizlik çok kolaylaşacak. Ürünün etkili formülü ile grileşen, is sinen perdeleriniz ışıl ışıl olacak. Siz de tüllerinizi hem beyazlatmak hem parlatmak istiyorsanız bu üründen yararlanabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Camlarınız ayna gibi olacak: Clin Pırlanta Parlaklığı Cam Temizleyici

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Perdeleri yıkarken camları silmemek olmaz. Camlardaki su lekelerini, tozları ve kirleri çıkartmak için Clin Pırlanta Parlaklığı Cam Temizleyici'ye şans verebilirsiniz. Ürün; 3'ü 1 arada sıvı cam teknolojisi sayesinde uzun süre koruma ve onarım sağlıyor, yeni toz oluşumuna karşı oluşturduğu katman ile hızlı kirlenmeyi önlüyor. Ayrıca su kaydırma etkisi ile leke bırakmadan temizlik yapmanızı sağlıyor. Siz de bu ürün sayesinde pırlanta parlaklığında camlara sahip olabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Hem pratik hem tertemiz: Miss Arap Sabunu

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Temizliğe başlamışken koltukları da silmek istiyor olabilirsiniz. Koltuklarınızı kolaylıkla temizleyebilmek için Miss Arap Sabunu'nu kullanabilirsiniz. Bunun için sıcak suyun içerisine biraz arap sabunu ekleyip bez yardımı ile koltuklarınızı silebilirsiniz. Böylece temiz ve parlak koltuklara kolayca sahip olabilecekseniz. Arap sabununu sadece koltuklarınızı değil, yerleri silmek için de kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Her temizliğin vazgeçilmez parçası: Vileda Colors Mikrofiber Bezler

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Pratik bir şekilde temizlik yapmaya yardımcı olan Vileda Colors Mikrofiber Bezler sayesinde kısa sürede hijyen sağlayabilirsiniz. Eşyalarınızın üzerinde iz bırakmayan mikrofiber bezler; toz alma, koltuk silme, mutfak ve banyo temizliği gibi işlerde size eşlik eder. Bezleri temizlik yaptıktan sonra maksimum 60, minimum 40 derecede yıkayarak sonraki kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Hayatınıza kolaylık getirecek: Spin Mop Temizlik Seti

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Evi süpürüp tozları aldıktan sonra sıra yerleri silmeye geliyor. Bunun için 5 litrelik kovası ve mikrofiber mobu bulunan Spin Mop Temizlik Seti'ni tercih edebilirsiniz. Ürünün kirli ve temiz su haznesi sayesinde suyu sürekli değiştirmenize gerek kalmaz. Ayrıca çıkabilen mikrofiber mop bezleri çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilir, tekrar kullanmak için hazır hâle getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Maksimum hijyen, minimum çaba: Cif Dezenfekten Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Evinizi çamaşır suyu kullanmadan bayrama hazırlamak istiyorsanız Cif Dezenfekten Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Ürün, BotaniTECH teknolojisi ile doğanın gücünden faydalanır ve maksimum hijyen sağlar. İçerisindeki okaliptüs özleri ve bitkisel kaynaklı aktifler ile hijyeni zeminlerinize taşır. Tüm yüzeylerde üstün koruma sağlayacak bu ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Olmazsa olmaz: Banat Lavabo Fırçası

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Temizlik fırçaları, duşa kabin ve lavabo temizliği yaparken işinizi oldukça kolaylaştıran ürünler arasında yer alır. Banat Lavabo Fırçası da hem pratik hem hızlı bir şekilde temizlik yapmanıza yardımcı olur. Geniş yüzeylerde kullanım için uygun olan ürün, ergonomik sapı sayesinde bayram temizliğini kolaylaştırır. Siz de temizlik fırçası arıyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Her alanda kullanım kolaylığı: Marc Hijyen & Parlaklık Çok Amaçlı Banyo Temizleyici Sprey ve Çok Amaçlı Mutfak Temizleyici Sprey İkili Paket

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Mutfak temizliğinde hijyen ve parlaklık arıyorsanız size harika bir önerimiz var. Marc Hijyen & Parlaklık Çok Amaçlı Banyo Temizleyici Sprey ve Çok Amaçlı Mutfak Temizleyici Sprey İkili Paket sayesinde banyonuzu ve mutfağınızı temizlemek çok kolay olacak. İkili satılan bu avantajlı paketi kaçırmamak için ürüne göz atabilir, seti gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Kokusuz formül: Bingo Oksijen Çamaşır Suyu

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Hangi temizlik malzemesini satın alırsanız alın, gözleriniz çamaşır suyu arıyorsa Bingo Oksijen Çamaşır Suyu ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. Temizlik yaparken kalıntı bırakmayan ürün, aynı zamanda koku yaymadığı için sizi rahatsız etmez. Ayrıca kıyafetlerinize değmesi durumunda giysilerin renklerini açmaz. Kirleri etkili bir şekilde yok etmek istiyorsanız Bingo kalitesi ile bir an önce tanışmalısınız.

Ürünü İncele

10. Zorlu kirlerin üstesinden gelen: ACY STORE Macro Magic Sihirli Sünger

Bayram temizliği gözünüzde büyümesin: temizlik süresini yarı yarıya azaltacak en etkili ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En inatçı lekeleri bile kolayca çıkarmak istiyorsanız ACY STORE Macro Magic Sihirli Sünger'i tercih edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için süngeri ıslatmanız ve temizleyeceğiniz bölgeyi süngerle silmeniz yeterli olacak. Başta banyo olmak üzere evin her köşesinde kullanabileceğiniz süngerle duvarları bile silebilirsiniz. Bayram temizliğinizin yıldızı olacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
temizlik mop temizlik seti vileda temizlik seti vileda turbo pedallı temizlik seti

İş birliği İçerikleri

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Spor şıklıktan vazgeçemeyenler için en güzel sweat ve hoodieleri seçtik

Spor şıklıktan vazgeçemeyenler için en güzel sweat ve hoodieleri seçtik

Vücut tipinizi tanıyıp kıyafetlerinizi ona göre seçin, daha havalı görünün

Vücut tipinizi tanıyıp kıyafetlerinizi ona göre seçin, daha havalı görünün

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Spor kombinlerinize hava katacak bomber cekette %44 indirim!

Spor kombinlerinize hava katacak bomber cekette %44 indirim!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Kombinlerinizin havasını değiştirecek şişme yelekler

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Kombinlerinizin havasını değiştirecek şişme yelekler

Tümünü Gör
Her erkeğin gardırobunda olmalı! Kombinlerinizin havasını değiştirecek şişme yelekler

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Kombinlerinizin havasını değiştirecek şişme yelekler

Kahve nasıl hazırlanmalı? İşte birbirinden farklı kahve demleme yöntemleri

Kahve nasıl hazırlanmalı? İşte birbirinden farklı kahve demleme yöntemleri

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Tümünü Gör
Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Evinizin konforunda epilasyon yapın! Kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Evinizin konforunda epilasyon yapın! Kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Özel günlerin vazgeçilmez kokusu: Versace Crystal Noir! Bu kokuya herkes aşık oluyor

Özel günlerin vazgeçilmez kokusu: Versace Crystal Noir! Bu kokuya herkes aşık oluyor

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Robot süpürgelere zam yolda, yeni dönem yarın başlıyor! Fiyatların artmasını beklemeyin

Robot süpürgelere zam yolda, yeni dönem yarın başlıyor! Fiyatların artmasını beklemeyin

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Malatya'da dehşete düşüren olay! Sokağa saçlar saçıldı... Polis memuru bıçaklandı

Çarpıcı olay! Sokağa saçlar saçıldı, polis memuru bıçaklandı

Kızların kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kızların kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Bursa'da ilginç kovalamaca! Yakalanacağını anlayınca dereye atladı

Yakalanacağını anlayınca dereye atladı

Amasya'da zincirleme trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Amasya'da zincirleme trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kıraathanede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kıraathanede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.