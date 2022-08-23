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  4. Gözüyle görmeden gönlüyle sevdi! Görüşünü geri kazanan genç kadın ''Hayal ettiğimden daha yakışıklıymış'' dedi

Gözüyle görmeden gönlüyle sevdi! Görüşünü geri kazanan genç kadın ''Hayal ettiğimden daha yakışıklıymış'' dedi

23.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den 24 yaşındaki Sophia Corah, henüz 18 yaşındayken resmi olarak görme engelli ilan edildi. Üniversite eğitimi sırasında tanıştığı ve kendisine çok destek olan arkadaşı Christian Corah ile evlenen genç kadın, bir ameliyat ve yoğun tedavilerin ardından görüşünü geri kazandı. Eşini ilk kez gören Sophia, onun hayal ettiği kadar yakışıklı olduğunu söyledi.

Gözüyle görmeden gönlüyle sevdi! Görüşünü geri kazanan genç kadın ''Hayal ettiğimden daha yakışıklıymış'' dedi

18 yaşındayken birdenbire görme yetisini kaybeden ve kısa süre içinde resmi olarak görme engelli ilan edilen 24 yaşındaki Sophia Corah, üniversite eğitimi esnasında tanıştığı, kendisine yoğun destek olan ve onu tedavi olmak için teşvik eden arkadaşı Christian ile olan ilişkisinin farklı hislere dönüştüğünü fark etti. Birbirlerine açılan ikili kısa süre sonra evlendiler. Sophia'nın eşini ilk görüşü bir ameliyat ve tedavilerin ardından oldu. Genç kadın, eşinin gerçekten hayal ettiği kadar yakışıklı olduğunu söyledi.

GÖRME ENGELLİ İLAN EDİLDİ

2017 yılının Mayıs ayında aniden görme bozukluğuyla uyanan ve Ağustos ayında yasal olarak görme engelli ilan edilen Sophia Corah, o zamanlar 18 yaşındaydı. Genç kadına keratokonus, yani korneanın sivrilerek öne doğru çıkması ve giderek incelmesini ifade eden ve tedilmediği takdirde görmede giderek azalma ve körlüğe neden olabilen bir hastalık teşhisi kondu.

HEP DESTEK OLDU

Başlangıçta durumu kabullenmesi zor olsa da, engeline rağmen eğitiminden vazgeçmeyen genç kadın, üniversiteye yerleşti ve burada şimdi eşi olan Christian Corah ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı, Christian'ın zorlu dönemlerinde Sophia'ya olan desteği ile pekişti. Genç adam, Sophia'nın hastalığını ve görüşünü geri kazanması için gerekli ameliyatları araştırıyordu.

AŞIK OLDUKLARINI FARK ETTİLER

Çoklu prosedürler gerektiği anlaşılınca Christian'ın da yardımıyla neredeyse 20.000 dolar para toplandı ve Sophia 2018 yılında ameliyat oldu. Görüşünü oldukça yavaş bir şekilde de olsa geri kazanmaya başlıyordu. Bu süreçte ikili birbirlerine aşık olduklarını fark ettiler ve 2020 yılında birbrilerine açıldıktan sonra 2021 yılında evlendiler.

''HAYAL ETTİĞİMDEN DAHA YAKIŞIKLIYDI''

Sophia, düğünlerinden önce eşini ilk gördüğü anı anlattı. Halihazırda kurdukları bağ görünüşten çok öteydi. Sophia ona yakışıklılığı için değil, bir insan olarak aşık olmuştu. Genç kadın, "Onunla zaten bir bağlantı kurmuştum, nasıl göründüğü önemli değildi, ama bunca zamandan sonra yüzünü düzgün bir şekilde görmek çok güzeldi. Hayal ettiğimden bile daha yakışıklıydı." dedi.

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görme engelli
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