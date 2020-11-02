HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı

Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

İzmir’de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı. Kedi ardından apartman enkazının altına kaçtı. Kedinin sahibi ve hayvanseverler büyük korku yaşadı.

Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan, 2 kişinin kurtarıldı sitede, enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8’nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı. Kedinin sahibi Aynur Turhan, yetkililerden izin isteyip kedisini kendisi çağırmak istedi. İtfaiye ekipleri tekrar Turhan ile birlikte pencereye merdiven yoluyla ulaştı. Turan, kedisine uzun süre seslenmesine karşın içeriden herhangi bir ses gelmedi. Bunun üzerine ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını sürdürdü. Kedinin sahibi Turhan ve çevredeki hayvanseverler, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

AW155619_06

'BAZEN PENCEREYE GELİYOR, BUGÜN GELMEDİ'

Deprem sırasında eşiyle birlikte dışarıda ancak kedisinin evde olduğunu ifade eden Turhan, “Yaklaşık 4 gündür evin içerisinde. Bazen pencereye geliyor. Bugün gelmedi. Yukarıya itfaiye ile birlikte çıktığımızda çok seslendim ama göremedim. 4 yıldır besliyordum, yavru olduğundan bu yana bizimle” dedi.

AW155619_12

ÇALIŞMALAR SIRASINDA AŞAĞIYA ATLADI

İş makinesi dairede çalışma yaparken, kedi bir anda 8’inci kattan aşağıya atladı, ardından korkarak enkazın bulunduğu alana kaçtı. Turhan ve hayvanseverler kedinin öldüğünü sandı. Bariyerleri aşan Turhan, yakınları ve hayvanseverleri polis sakinleştirdi. Bölgede enkaz altına kaçan kediyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
En Çok Okunan Haberler
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Son dakika İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı
Büyükşehir belediye başkanı koronaya yakalandı
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Deprem sonrası çekim yaparken tsunamiye kapılan babaannesini gördü! Kahreden anlar
Kahreden anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini gördü
Depremzedelere gelen yardımları satarken yakalanmıştı! Skandal olayla ilgili yeni gelişme
Depremzedelere gelen yardımları satarken yakalanmıştı! Skandal olayla ilgili yeni gelişme
65 saat sonra enkazdan kurtulan Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca duyurdu
65 saat sonra kurtulan Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.