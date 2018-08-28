Gözyaşları sel oldu! Trump göçmen aileyi ayırdı, aylar sonra çocuk annesini tanımadı

Reyes-Mejia ailesi Honduras'taki iç çatışmalardan kaçarak ABD'nin Teksas eyaletinde sığınma talebinde bulundu.
İki çocukları olan Reyes-Mejia çifti talebin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Zira babanın sığınma talebi için doldurması gerek belgeler bulunuyordu. Anne beş yaşındaki kızıyla kaldı, baba ise üç
yaşındaki oğlu Sammy'i alarak geçtiğimiz nisan ayında başka bir merkeze gitti.
AİLE DÖRT AY BOYUNCA KÜÇÜK ÇOCUKTAN AYRI KALDI
Ancak burada yetkililer babaya belgeleri sığınma yargıcının gözü önünde imzalaması gerektiğini söylediler ve baba oğlunu bırakarak belgeleri imzalamak için başka bir merkeze gitti. Geri döndüğünde ise oğlunun Michigan'da bir çocuk yurduna yerleştirildiğini öğrendi.
Aylarca süren ayrılığın ardından 10 Temmuz'da aile Houston'daki bir havalimanında bir araya geldi.
Ancak aylardır anne ve babasını görmeyen çocuk ebeveynini tanımadı. Oğlu kendisine sarılmak istemeyince gözyaşlarına boğulan anne 'oğlumun nesi var?' diyebildi. O yürek sızlatan anlar kameralara böyle yansıdı.
TRUMP'IN YASASI GÖÇMEN AİLELERİ ÇOCUKLARDAN AYIRMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında, ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere gönderiliyorlardı.
Bu süreçte ise çocuklar ebeveynlerinden ayrı sığınma merkezlerinde tutuluyorlardı.
Ancak Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti.
Trump, ebeveynleri çocuklar ile bir arada tutacak bir kararname çıkardı.
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