Gözyaşlarına boğuldular! Suriye iç savaşının dağıttığı aileler 10 yıl sonra kavuştu

Yunus Emre Enstitüsü, iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve yıllardır yakınlarıyla sadece telefonla iletişim kuran 7 aileyi, bayram öncesi Azez’de buluşturmak için çalışma başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 7 ailenin fertleri, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Azez’e getirildi. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Azez’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde kendilerini bekleyen yakınları ile bir araya geldi. Yıllar sonra birbirine kavuşan akrabalar, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aileler, 10 yıl sonra ilk kez birbirlerine dokunduklarını ifade ederek kavuşmalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

"10 YIL SONRA BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK"

Çifte bayram yaşadığını anlatan Lina Hanfura, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Suriye'deki yakınlarım ile 10 yıldır sadece telefon ile konuşuyorduk ve görüntülü aramalar ile birbirimizi görebiliyorduk. 10 yıl sonra birbirimizi ilk kez kavuştuk. İlk kez kardeşlerime, yeğenlerime dokundum. Biz yokken dünyaya gelen yeğenlerimle ilk kez canlı olarak birbirimizi gördük. Çifte bayram yaşadık ve bize bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.