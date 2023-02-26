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Gözyaşlarıyla izlediler! Yer: Depremin vurduğu Gaziantep...

26.02.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin 4 bloku yıkıldı. 100’ün üzerinde kişi de burada yaşamını yitirdi. Sitenin kalan 2 blokunun kontrollü yıkımına ise başlandı. Evleri ağır hasar alan vatandaşlar, oturdukları apartmanlarının yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılışının ardından geriye ise sadece hatıralar kaldı.

Gözyaşlarıyla izlediler! Yer: Depremin vurduğu Gaziantep...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te Atatürk Mahallesi’nde bulunan 6 bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin 4 bloku deprem nedeniyle yıkıldı, 100’ün üzerinde kişi de burada yaşamını yitirdi.

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Sitede 2 blok ise yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi.

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Ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılan binada yaşayanlar, gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi.

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GERİYE ANILAR KALDI

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılışının ardından geriye sadece hatıralar kaldı.

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Her biri onlarca kişiye mezar olan Polat Sitesi enkazından çıkarılan fotoğraflar, kitaplar, oyuncaklar ve ev gereçleri enkazın yanına bırakıldı.

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Her daireden çıkan eşyaları görenleri duygulandırıyor.

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(DHA)

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