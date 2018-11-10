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Gözyaşlarıyla veda etmişti! İşte Adriana'nın yeni işi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Adriana Lima, podyumda son kez yürürken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Emekli Adriana artık bu işi yapacak.

Bir yıldan fazladır Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın 19. yürüyüşü beyaz bir meleğin vedası gibiydi. Dünyaca ünlü 37 yaşındaki model, son kez Victoria’s Secret Fashion Show’da boy gösterdi. Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarıyla veda etmişti! İşte Adriana'nın yeni işi

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''KANATLAR VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM''

''KANATLAR VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM''
Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.
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KADINLARI DESTEKLEYEN PROJELER YER ALACAK

KADINLARI DESTEKLEYEN PROJELER YER ALACAK
Adriana Lima, emeklilik hayatında başka projelere yoğunlaşacağını belirtti. Lima "Farklı projelerle bağlantı halinde olmak istediğini özellikle tüm dünya çapında kadınları destekleyen oluşumlara ve etkinliklere yoğunlaşacağını" belirtti.
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METİN HARA'DAN DESTEK

METİN HARA'DAN DESTEK
Metin Hara, kız arkadaşına "Hiçbir şey, gözyaşları içinde ağır çalışan bir kadının yüzünde gülücükler açmasından daha kutsal değildir. Sen beni dünyanın en şanslı erkeği yaptın. Ben senin gülmene şahidim" yazarak, Adriana'nın her zaman yanında olacağını belirtti. Metin Hara'nın bu yorumunu binlerce kişi beğendi.
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ÜNLÜ MODELLER YÜRÜDÜ

ÜNLÜ MODELLER YÜRÜDÜ
Dünya çapında 60 modelle çalışan marka, defilede üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo’nun yanı sıra Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner yer aldı.
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İLK KEZ 1999'DA PODYUMA ÇIKMIŞTI

İLK KEZ 1999'DA PODYUMA ÇIKMIŞTI
Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.
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