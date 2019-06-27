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GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Antalya’dan Balıkesir’e kadar GPS cihazı ile takip ettiği kızına önce kaza yaptıran, sonra silahla vurduğu iddia edilen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan itibaren doktor kızını takip eden baba Balıkesir’in Havran ilçesinde kızının kullandığı araca önce çarptı, sonra tabanca ile kurşun yağdırarak öldürdü.

Antalya’dan Balıkesir’e kadar GPS cihazı ile takip ettiği kızına önce kaza yaptıran, sonra silahla vurduğu iddia edilen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan itibaren doktor kızını takip eden baba Balıkesir’in Havran ilçesinde kızının kullandığı araca önce çarptı, sonra tabanca ile kurşun yağdırarak öldürdü. İddiaya göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki acil serviste görev yapan doktor Gülnur Yılmaz’ın (28) 07 GIF 26 plakalı aracına takip cihazı koyan baba Mustafa Ali Yılmaz (57) 35 KC 919 plakalı araç ile kızını takibe aldı. Gece 01.00 sıralarında Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde ise önce kızının kullanmış olduğu aracına çarparak yoldan çıkarttıktan sonra kurşun yağdırarak kızını öldürdüğü iddia edildi.

Olay sonrasında Edremit’te polise teslim olan Mustafa Ali Yılmaz daha sonra Havran Jandarma Komutanlığına soruşturma için teslim edildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edilen katil zanlısı burada savcılık soruşturması ardından nöbetçi mahkemeye tutuklanma istemiyle sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan katil zanlısı burada tutuklanarak Burhaniye Cezaevine sevk edildi.

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