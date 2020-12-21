GPS nedir? GPS’in açılımı

Herkesin mutlaka yaşamında bir kez adını duymuş olduğu GPS sistemi aslında sandığımızdan çok daha fazla işe yarıyor. GPS nedir diye birçok kişi merak duyuyor. Son zamanlarla GPS sistemi hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır. Yolda, işte, hastalıkta hayatı kolaylaştıran GPS hakkında tüm bilgileri bu yazımızda sizin için derledik…

Yaşamı Kolaylaştıran GPS Nedir?

Çoğunlukla araçlarda kullanılan GPS sisteminin sahibi Amerika Birleşik Devletleri’dir. 1973 yılında aktif olan sistem, düzenli biçimde kodlanmış bilgileri yollayan bir uydu ağıdır. Bu sistem, dünya üzerindeki engelsiz görüş hatlarından herhangi birinde bulunan uydular yoluyla koşullar ne olursa olsun, her şartta yer ve zaman bilgileri üreten uzay tabanlı bir navigasyon sistemidir.

GPS Açılımı Nedir ve Nasıl Çalışır?

GPS açılımı, Global Positioning System yani Küresel Korunma Sistemi anlamına gelir. Sistem yapı olarak basittir. Dünya çevresinde yörüngeye oturtulmuş yirmi dört adet uydu yeryüzünde kesintisiz olarak konum sinyali gönderir. Yeryüzündeki alıcılar (cep telefonu, araç içi navigasyon cihazı, vb. aletler) bu sinyalleri işler ve bu sayede enlem boylam bilgisini üretir. Yeryüzündeki alıcının 2 boyutlu bir konumu belirleyebilmesi için en az üç uydu sinyalini alarak tek kesişme noktasını hesaplamak zorundadır. Ancak 3 boyutlu (yerden yükseklik de dahil) bir konum hesaplanacaksa en az dört uydu sinyaline erişmesi gerekir. Konum, bu sinyallerin kesiştiği noktanın hesaplanması sayesinde bulunur. Her GPS alıcısı enlem ve boylam bilgisini verir. Ancak konumu anlamamız için alıcıda mutlaka bir haritanın yüklü olması gerekir. Bu harita konumun algılanması açısından gereklidir. GPS uyduları aynı zamanda hiç şaşmayan bir atom saati taşırlar bu sayede tüm uydular aynı saati kullanır ve alıcı cihazlar hem doğru hem de bulunduğu saat diliminin saatine otomatik olarak ayarlanır.