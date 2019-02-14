GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen“GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. Ödüllerin sahiplerini bulduğu geceyi Seda Öğretir sundu.

Kelebekler filmiyle Sundance’te Büyük Jüri Ödülü’nü alarak büyük bir başarıya imza atan yönetmen Tolga Karaçelik, Yılın Yönetmeni Ödülü’nü Türkiye’nin en esprili, yaratıcı zekaya sahip kadınlarından biri olan Gülse Birsel’in elinden aldı.

Birsel ve Karaçelik arasındaki esprili diyalog salondakileri güldürdü. Avrupa ve Amerika’nın en ünlü festivallerinde çalan Oceanvs Orientalis’e Yılın DJ’i Ödülü’nü dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı ve oyuncu Burhan Öçal takdim etti.

Star TV’de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisiyle “altın çağını” yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, Yılın Yükselen Adamı Ödülü’nü; oyunculuğuyla her projede dikkatleri çeken Gökçe Bahadır’dan aldı.

Yaman ödülünü alırken “Demet sayesinde sete çok keyifli gidiyorum. Onunla sahneyi paylaşmak çok keyifli, yarısı ona ait tüm ödüllerimin” dedi.

Yılın Sporcusu Ödülü’nü ise Galatasaray’ın centilmen, mütevazı ve sempatik kalecisi Fernando Muslera adına eşi Patricia Muslera, NTV Spor Müdürü Nebil Evren’den teslim aldı.

Bayburt’un Bayraktar Köyü’ne kurduğu Baksı Müzesi’yle dikkat çeken Yılın İlham Veren Adamı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ödülünü koleksiyonlarıyla hazır giyime yön veren modacı Özlem Süer’den aldı.

Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü’nü tasarımcı Murat Tamgüç’e Doğuş Yayın Grubu Dergiler Grup Başkanı Seda Domaniç teslim etti.

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Göksel, son dönemde rap müziğin yeniden gündeme gelmesindeki en önemli isimlerden Gazapizm’e Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü’nü verdi.

İstanbul’daki mekanlarıyla başarıya imza atmış isim Cem Mirap ise Yılın Şefi Ödülü’nü Somer Sivrioğlu’na verdi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hayatımıza giren ve Çukur’daki rolüyle adından çokça söz ettiren oyuncu Aras Bulut İynemli, Yılın Oyuncusu Ödülü’nü “kardo” kelimesini hayatımıza sokan başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’ndan aldı.

Yılın Sanatçısı Refik Anadol ise ödülünü Türkiye’nin en değerli ressamlarından Taner Ceylan’dan aldı.

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Özge Sarıkadılar, Yılın Uluslararası Starı Ödülü’nü tüm dünyada, özellikle Türkiye’de izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa De Papel’in Berlin’i yani Pedro Alonso’ya takdim etti.

Fotoğrafçılığı başka bir boyuta taşıyan, İstanbul’un hafızasını kuran ve aşık olduğu İstanbul’u fotoğrafarıyla sonsuza kadar yaşatacak olan bir duayen Ara Güler adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, Onur Ödülü’nü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere’den teslim aldı.

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Yılın Kadını Ödülü’nü hem komedide hem de dramada üstlendiği rollerle Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Demet Evgar’a verdi.

Yılın Komedyeni Ödülü’nü ise gülmek kadar güldürmeyi de seven ve şüphesiz ki bu sene herkesi güldüren Enis Arıkan’ın oldu. Arıkan, ödülünü hem rol arkadaşı hem de yakın dostu oyuncu Ezgi Mola’dan teslim aldı.

İkon Ödülü; ikonların ikonu Müslüm Gürses’i canlandırdığı Müslüm filmiyle 2018’in en çok konuşulan performansını sergileyen Timuçin Esen, ünlü oyuncu Engin Günaydın’dan aldı.

Türk Sinemasına Destek Ödülü’nü ise Organize İşler Sazan Sarmalı filminin ekibine yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu verdi. Yılmaz Erdoğan, bu ödülü Türk sineması adına aldığını belirtti.

GQ.COM.TR’den ve GQ Türkiye YOUTUBE kanalından canlı yayınlanan gecede, ünlü sunucu Gülay Afşar ve Muammer Brav da özel Kırmızı Halı röportajları gerçekleştirdi.