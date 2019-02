GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen“GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Star TV’de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisiyle “altın çağını” yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, Yılın Yükselen Adamı Ödülü’nü; oyunculuğuyla her projede dikkatleri çeken Gökçe Bahadır’dan aldı.

CLEAR ana sponsorluğunda gerçekleşen GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde davetlilerin ulaşımı Volkswagen tarafından sağlanırken lüks erkek giyimin öncü markalarından HUGO BOSS, görüntü teknolojisinde devrim yaratan LG ve İsviçre’nin en köklü yüksek saatçilik markalarından GIRARD PERREGAUX da Men of The Year 2018’in sponsorları arasında yer aldı.