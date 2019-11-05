Grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği sobacılığa başladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDURLU Şeref Arık (31), yüksekokulda grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra dedesi ve babasının 70 yıldan fazladır yaptığı sobacılığı devam ettirmeye karar verdi. Arık, "Üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum" dedi.

Burdur'da yaşayan, sobacı Şeref Arık, adını aldığı dedesinin bakırcılar arastasındaki iş yerinde, üçüncü nesil olarak mesleğini sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi'nin 2 yıllık Grafik Tasarım Bölümü'nden 2013 yılında mezun olduktan sonra ata mesleğine yönelen Arık, o günden bu yana dükkanında ekmeğini kazanıyor. Şeref Arık, "Rahmetli dedem sobacılık mesleğine 1948'de başlamış. Babam 1977'de ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında mesleğe devam etmiş. Ben de Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü bitirdim. Dedem ve babamdan sonra üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum. Üniversiteyi bitirdim, dükkanımızın başına geçtim" diye konuştu.

'İŞİMİZ AĞIR, İŞÇİ DAYANMIYOR'

Tek başına çalıştığını anlatan Şeref Arık, "Meslekte tek başına olmak zor ama işçi çalıştırmak şu şartlarda büyük sıkıntı. Asgari ücret ve sigortalı işçi çalıştırmak büyük sıkıntı. İşimiz ağır. Bulduğumuz işçi de bazen dayanamıyor 'Çalışamayacağım' deyip gidiyor" dedi.