GRAFİKLİ - 1. Dünya Savaşı'nın üstünden bir asır geçti

AHMET FURKAN MERCAN - Tarihe ilk küresel savaş olarak geçen Birinci Dünya Savaşı'nın, milyonlarca sivil ve askerin ölümü, birçok devletin yok olması ve birçoğunun kurulması, bugüne miras kalan tartışmalı bölge statüleri ve ülke sınırlarıyla 101 yıl sonra da etkileri sürüyor.

"Tarihin ilk küresel savaşı" olarak kayıtlara geçen ve 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla son buldu.

Tarihe, "Ateşkes Günü" olarak geçen 11 Kasım 1918'de sona erse de savaşın sebep olduğu sivil ve askeri kayıplar ile savaş sonucu dünyadaki siyasi değişimler, geçen bir yüzyıla rağmen halen uluslararası gündemi meşgul ediyor.

- Avrupa merkezli

Bosnalı Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip'in, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyareti sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Franz Ferdinand ve eşi Sophie'yi öldürmesi Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi.

Savaş, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın merkezde olduğu İtilaf Devletleri ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu İttifak Devletleri'ni karşı karşıya getirdi.