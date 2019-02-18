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GRAFİKLİ - 15 kişinin katiline "Eline sağlık" dedi, mahkemede inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce tespit edilen telsiz görüşmelerini inkar etti - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden eski pilot Müslim Macit'e, "Ellerinize sağlık" diyen Karakuş, yargılandığı davada "Sesimi taklit etmişler, montaj" yalanıyla kendini savundu

BİLAL ACAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "Eline sağlık" diyen eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce belirlenen telsiz görüşmelerini inkar etti.

Adli Tıp Kurumunca "montaj olmadığı" ve "manipülasyona uğramadığı" tespit edilen fotoğrafları, görüntüleri ve telsiz konuşmalarını dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında örgütsel tavır içinde darbeden haberdar olmadıklarını ve haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.

Bunların arasında darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski pilot Müslim Macit'i yönlendiren Hakan Karakuş da bulunuyor.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş, yargılandığı Akıncı Üssü darbe davasında aleyhindeki birçok beyana karşın iddiaların asılsız olduğunu, isminin medyada yer alması nedeniyle hedef gösterildiğini öne sürdü.

- Bombalama talimatı verdi

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki uçuş kulesinde nöbetçi astsubay olan tanık Rasim Güçlü, savcılıktaki ifadesinde, Karakuş'un kuleye gelip oradakilere ve uçan pilotlara emirler verdiğini anlattı.

Karakuş'un sabah saatlerinde havadaki son uçağa "Sarayı da bombalayın, elinize sağlık" dediğini anlatan Güçlü, "Biz kule ekibi olarak, 'Bu ortamda çalışmak istemiyoruz.' dedik fakat bir yarbay, 'Ne olursa olsun bu uçaklar kalkacak.' diye konuştu. Bu sırada Hakan Karakuş kuleye gelerek, 'Arkadaşlar, bu haberlere inanmayın, derhal televizyonu kapatın ve işinize bakın.' dedi." beyanında bulundu.

Üste meydan harekat komutanı olarak görev yapan Nihat Altuntop da müşteki olarak verdiği ifadede, darbe girişimi sırasında Karakuş'un kuleye geldiğini, onunla da konuştuğunu ancak geçiştirici cevaplar aldığını kaydetti.

Ona darbeye karşı olduğunu söylediğini anlatan Altuntop, konuşmalarına rağmen Karakuş'un boş boş bakıp cevap vermediğini ifade etti.

Darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktaran, pilotlara talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği kaydedilen ve evinde bir dolarlık banknotlar bulunan Karakuş ise hakkındaki tüm delilleri reddetti.

- "Sesimi taklit etmişler"

Akıncı Üssü davası sanığı Karakuş, kendisine ait olduğu Adli Tıp Kurumunca belirlenen kayıtlar ile telsiz görüşmelerini de kabul etmedi.

"Sesimi taklit etmişler, montaj. Ben değilim." iddiasında bulunan Karakuş, darbeden haberinin olmadığını savundu.

Karakuş, tutuklu sanık eski tuğgeneral Hakan Evrim ile arasında geçen "Ankara'da sürekli uçak olacak, sürekli taciz olacak." şeklindeki konuşmasını da reddederek, "Kesinlikle kabul etmiyorum. Ne talimat aldım ne de talimat verdim." dedi.

Sanık Karakuş, bir dolarlık banknotlara ilişkin de "Evimdeki çekmecemde 113 tane bir dolar vardı ve saklamamıştım. Doların örgüt içindeki anlamını bilsem evde tutar mıyım? 3-4 gün evde saklanırken onları imha etmez miyim? Evimde bulunan 113 tane bir doları kabul ediyorum ama sümenimin altında bulunduğu ileri sürülen L ve F serisi 2 tane bir doları kabul etmiyorum." diyerek inkar taktiğini sürdürdü.

Hakan Karakuş, darbe gecesi Akıncı Üssü'nde kendisinin de katıldığı toplantıda darbeden söz edilmediği iddiasında da bulundu.

- 15 kişiyi şehit eden pilota "Ellerinize sağlık" dedi

16 Temmuz 2016 sabahı darbeci F-16 pilotu Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit etmiş, 7 kişiyi de yaralamıştı. Macit'e bombalama emrini ise Karakuş vermişti.

Karakuş'un, 16 Temmuz sabahı saat 06.15 ve sonrasında Macit ile yaptığı ve inkar ettiği telsiz konuşmaları şöyle:

- (Macit) Aslan 6: Filo, Aslan 6

- (Karakuş) Kule: Aslan 6, filo, devam edin.

- Aslan 6: DMPI'ları (İstenen vuruş noktaları) tekrar eder misiniz?

- Kule: Yol kavşağı, cami önü.

- Aslan 6: Bana verilen koordinat, mutabık mıyız?

- Kule: Mutabık.

06.16

- Mutabık, üç tane.

- Aslan 6: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.

- Kule: Mutabık, üç tane.

- Aslan 6: Üç tane alındı.

Saat 06.19

- Aslan 6: Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

- Kule: Bir şey yoksa atmayın.

- Aslan 6. Koordinata atmıyorum, mutabık mıyız?

- Kule: Mutabık.

- Aslan 6: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

- Kule: Anlaşıldı, ellerinize sağlık.

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