Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş, yargılandığı Akıncı Üssü darbe davasında aleyhindeki birçok beyana karşın iddiaların asılsız olduğunu, isminin medyada yer alması nedeniyle hedef gösterildiğini öne sürdü.

Bunların arasında darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski pilot Müslim Macit'i yönlendiren Hakan Karakuş da bulunuyor.

Adli Tıp Kurumunca "montaj olmadığı" ve "manipülasyona uğramadığı" tespit edilen fotoğrafları, görüntüleri ve telsiz konuşmalarını dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında örgütsel tavır içinde darbeden haberdar olmadıklarını ve haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.

BİLAL ACAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "Eline sağlık" diyen eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce belirlenen telsiz görüşmelerini inkar etti.

- Bombalama talimatı verdi

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki uçuş kulesinde nöbetçi astsubay olan tanık Rasim Güçlü, savcılıktaki ifadesinde, Karakuş'un kuleye gelip oradakilere ve uçan pilotlara emirler verdiğini anlattı.

Karakuş'un sabah saatlerinde havadaki son uçağa "Sarayı da bombalayın, elinize sağlık" dediğini anlatan Güçlü, "Biz kule ekibi olarak, 'Bu ortamda çalışmak istemiyoruz.' dedik fakat bir yarbay, 'Ne olursa olsun bu uçaklar kalkacak.' diye konuştu. Bu sırada Hakan Karakuş kuleye gelerek, 'Arkadaşlar, bu haberlere inanmayın, derhal televizyonu kapatın ve işinize bakın.' dedi." beyanında bulundu.

Üste meydan harekat komutanı olarak görev yapan Nihat Altuntop da müşteki olarak verdiği ifadede, darbe girişimi sırasında Karakuş'un kuleye geldiğini, onunla da konuştuğunu ancak geçiştirici cevaplar aldığını kaydetti.

Ona darbeye karşı olduğunu söylediğini anlatan Altuntop, konuşmalarına rağmen Karakuş'un boş boş bakıp cevap vermediğini ifade etti.

Darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktaran, pilotlara talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği kaydedilen ve evinde bir dolarlık banknotlar bulunan Karakuş ise hakkındaki tüm delilleri reddetti.