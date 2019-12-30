GRAFİKLİ - 2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Yıl içinde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı yerli yapımlar aldı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 2019'da 58 milyon 698 bin 279 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise toplam 965 milyon 547 bin 772 lira oldu.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 89 milyon 491 bin 978 lira hasılat elde etti.

Yapım, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi 3 milyon 965 bin 714 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 2. yapım oldu. Filmin hasılatı ise 67 milyon 433 bin 986 liraya ulaştı.