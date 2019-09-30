GRAFİKLİ - 2050'de her 6 kişiden biri 65 yaş ve üzeri olacak

TEVFİK DURUL - Dünyada 2050'ye kadar her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı, mevcut durumda 143 milyon olan 80 yaş ve üzeri nüfusun ise 426 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla, her yıl 1 Ekim'de, bireylerin yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ile yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkati çekmek için dünya çapında etkinlikler düzenleniyor.

BM'nin "Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu" başlıklı raporuna göre, 2050'ye kadar her 6 kişiden biri 65 yaş ve üzerinde olacak. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise 2050'ye kadar 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor.

Diğer yandan 2018 itibarıyla tarihte ilk kez 65 yaş ve üzerideki kişiler, dünyadaki 5 yaş altı çocukların sayısını geçti.

Mevcut durumda 143 milyon olan 80 yaş ve üzerindeki kişi sayısının ise 2050'ye kadar yaklaşık üç katına çıkarak 426 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

- Yaşlı sayısı 680 milyon

Dünyada halihazırda toplam nüfus 7,32 milyar civarında. Nüfusun yaklaşık 680 milyonu ise 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor.