GRAFİKLİ - 4 soruda Irak'ta kurulacak yeni hükümet

Sadr'ın aksine hükümet karşıtı göstericiler ise Allavi'ye siyasi partilerin ortak adayı olması ve bağımsız olmaması nedeniyle şiddetle karşı çıkıyor.

Başbakanlık görevinin Allavi'ye verilmesinden sonra Sadr, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada başbakan adayına desteğini belirterek, Allavi'nin siyasi partiler değil halk tarafından seçildiğini söyledi.

Allavi'nin Irak'ta İran'a yakın Şii politikacı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu tarafından aday gösterilerek desteklendiği ifade ediliyor.

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'ye bölgesel düzeyde İran desteğini belirtirken, ABD'den de Büyükelçilik seviyesinde yeni "hükümetle çalışma" açıklaması yapıldı. Göstericilerin kabul etmediği başbakan adayına Kürtler itiraz etmezken, Sünnilerden ise şartlı destek sinyali geldi.

Eski İletişim Bakanı Allavi, mezhepçilik ve siyasi hizipçilik temeline dayanmayan bir hükümet kuracağı vaadinde bulunsa da göstericiler iki Şii siyasi parti Sairun ve Fetih'in desteğini alması nedeniyle yeni başbakan adayına karşı.

Tüm bunların yanı sıra yeni hükümetin yapısı, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun tepkisi, başbakan adayına karşı çıkanlar ve etnik grupların yaklaşımı gibi sorular da ülke gündemindeki yerini aldı.

1- Allavi, nasıl bir hükümet kuracak?

Allavi'nin 30 gün içinde kurması gereken kabinenin göstericilerin talepleri arasında yer alan "geçici hükümet" olup olmayacağı ve ne tür yetkilere sahip olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı Milletvekili Casım el-Bahati, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Allavi'nin kabinesindeki bakanlık sayısında herhangi bir azalma söz konusu değil. Normal bir hükümet olup eski kabineler gibi tüm yetkilere sahip olacak." dedi.

Bahati, hükümetin önceliğinin de 2020 bütçesini onaylamak ve ülkeyi erken seçimlere hazırlamak olduğunu söyledi.