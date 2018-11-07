HAKAN ÇOPUR/DİLDAR BAYKAN - ABD'de yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri olarak değerlendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump için adeta bir referandum niteliğinde olan ara seçimlerden "ikiye bölünmüş bir Kongre" çıktı.

ABD'de Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamının, üst kanat olan 100 sandalyeli Senatoda ise 35 sandalyenin değiştiği ara seçimler sona erdi.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala sayım işlemleri devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Senatoda ise Cumhuriyetçiler üstünlüklerini muhafaza etti.

Böylece 2020 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde ABD Kongresinde iki kutuplu bir dönem başlamış oldu.

- Temsilciler Meclisinde Demokratların zaferi

Amerikan AP haber ajansının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 205 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 188 sandalye elde etmiş görünüyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların kazanmasının kesin gözüyle bakıldığı eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldığı sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin zafer kazandığı belirtiliyor.