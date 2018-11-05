HABER

GRAFİKLİ - ABD'de tarihi Kongre ara seçimleri yarın yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'nun 35'i, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı değişecek - Son kamuoyu anketleri Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu ele geçireceğine işaret ederken, Senato'da Cumhuriyetçilerin mevcut çoğunluğunu koruyacağı öngörülüyor - Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi durumunda, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işi bir hayli zorlaşabilir - Ayrıca 36 eyalette yapılacak valilik ve eyalet meclis üyeliği seçimleri de iki parti arasındaki rekabeti daha da kızıştırıyor

WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR - ABD'de son yılların en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk yarın sandık başına gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, yarın yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirdi.

Amerikalıların sandıklara daha fazla gittiği ve birçok uzmanın "son dönemin en önemli ara seçimi" değerlendirmesini yaptığı 6 Kasım seçimleri, ülke gündemindeki tartışmaların bir numaralı ismi ABD Başkanı Trump için de adeta bir referandum olacak.

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar, bir adım önde gözüküyor. 100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçiler bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın.

- Temsilciler Meclisi anketlerinde Demokratlar önde

Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.

ABD'de yayın yapan "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kıyasıya yarış sürüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirecek Demokratlar, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini bir hayli zorlaştırabilir.

- Senato'da Cumhuriyetçiler güçlü

100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunurken, son anketlere göre Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar ise 44 sandalyeyi kazanmaya çok yakın gözüküyor. 6 sandalye içinse iki parti adayları arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor.

Bu göstergeler ise Senato'da Cumhuriyetçilerin ağırlıklarını koruyacağı anlamına geliyor.

Hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise Trump'ın ciddi şekilde rahatlayacağı ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceği vurgulanıyor.

- Ekonomi, sınır güvenliği ve göçmenler

Son sayımlara göre erken oy verme süresini değerlendirip oy veren Amerikalıların sayısı 30 milyonu geçti. Uzmanlar bu sayının, 2014 yılındaki ara seçimlerde kullanılan toplam oy sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekiyor.

Kamuoyunda bu durum, Amerikan halkının "kutuplaşmasının" ve Trump'ın yanında olanlar ile karşısında olanlar şeklinde kabaca ikiye bölünmesinin sandığa yansıması olarak görülüyor.

Bu süreçte ülkedeki iyileşen ekonomik göstergeler, ABD-Meksika sınırıyla ilgili güvenlik tartışmaları ve son olarak sınıra yürüyen göçmen konvoyu ile ilgili farklı yaklaşımların Cumhuriyetçilerle Demokratları bir hayli politize ettiğine dikkat çekiliyor.

Bu faktörlere ilaveten Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'un Senato'daki oylama sürecinin Cumhuriyetçilere yaradığı ve Trump'ın muhafazakar seçmen kitlesini Kavanaugh üzerinden yeniden harekete geçirdiği ifade ediliyor.

- Valilik ve eyalet meclisi seçimleri

Öte yandan Kongre kadar olmasa da Amerikalıların günlük hayatını belki daha da fazla ilgilendiren valilik seçimleri de ülke gündemindeki tartışmalarda yerini koruyor.

36 eyalette yapılacak valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor.

Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.

Mevcut valiliklerin 33'ünü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin bu alanda Demokratlara karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

- Müslüman adaylarda son 18 yılın rekoru

Yarınki ara seçimlerde Müslüman adayların sayısının da önceki dönemlere göre ciddi artış gösterdiği ve 2000 yılından sonraki en yüksek seviyesine ulaşıldığı ifade ediliyor.

Amerikalı Müslümanların siyasete katılımını artırmayı hedefleyen JETPAC (Adalet Eğitim Teknolojisi Siyasi Savunuculuk Merkezi), 110 civarında Amerikalı Müslümanın ülke genelindeki çeşitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlarda aday olduğunu, bunlardan 40'ının ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandığını açıkladı.

JETPAC, bu adaylardan 5'inin Temsilciler Meclisi, 7'sinin parti il başkanlığı, 14'ünün eyalet meclisi, 11'inin belediye, 2'sinin yargı ve son olarak Temsilciler Meclisi üyesi olan Keith Ellison'un ise Minnesota eyaleti Başsavcılığı için yarıştığını kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kenan Evren'in vilasının yerine yaptırılan malikane, 22 milyon liraya satıştaKenan Evren'in vilasının yerine yaptırılan malikane, 22 milyon liraya satışta
Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacakBilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi Kongre ara seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.