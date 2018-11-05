GRAFİKLİ - ABD'de tarihi Kongre ara seçimleri yarın yapılacak

WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR - ABD'de son yılların en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk yarın sandık başına gidecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, yarın yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirdi. Amerikalıların sandıklara daha fazla gittiği ve birçok uzmanın "son dönemin en önemli ara seçimi" değerlendirmesini yaptığı 6 Kasım seçimleri, ülke gündemindeki tartışmaların bir numaralı ismi ABD Başkanı Trump için de adeta bir referandum olacak. ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar, bir adım önde gözüküyor. 100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçiler bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın. - Temsilciler Meclisi anketlerinde Demokratlar önde Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor. ABD'de yayın yapan "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kıyasıya yarış sürüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirecek Demokratlar, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini bir hayli zorlaştırabilir. - Senato'da Cumhuriyetçiler güçlü 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunurken, son anketlere göre Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar ise 44 sandalyeyi kazanmaya çok yakın gözüküyor. 6 sandalye içinse iki parti adayları arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. Bu göstergeler ise Senato'da Cumhuriyetçilerin ağırlıklarını koruyacağı anlamına geliyor. Hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise Trump'ın ciddi şekilde rahatlayacağı ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceği vurgulanıyor. - Ekonomi, sınır güvenliği ve göçmenler Son sayımlara göre erken oy verme süresini değerlendirip oy veren Amerikalıların sayısı 30 milyonu geçti. Uzmanlar bu sayının, 2014 yılındaki ara seçimlerde kullanılan toplam oy sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekiyor.

Kamuoyunda bu durum, Amerikan halkının "kutuplaşmasının" ve Trump'ın yanında olanlar ile karşısında olanlar şeklinde kabaca ikiye bölünmesinin sandığa yansıması olarak görülüyor. Bu süreçte ülkedeki iyileşen ekonomik göstergeler, ABD-Meksika sınırıyla ilgili güvenlik tartışmaları ve son olarak sınıra yürüyen göçmen konvoyu ile ilgili farklı yaklaşımların Cumhuriyetçilerle Demokratları bir hayli politize ettiğine dikkat çekiliyor. Bu faktörlere ilaveten Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'un Senato'daki oylama sürecinin Cumhuriyetçilere yaradığı ve Trump'ın muhafazakar seçmen kitlesini Kavanaugh üzerinden yeniden harekete geçirdiği ifade ediliyor. - Valilik ve eyalet meclisi seçimleri Öte yandan Kongre kadar olmasa da Amerikalıların günlük hayatını belki daha da fazla ilgilendiren valilik seçimleri de ülke gündemindeki tartışmalarda yerini koruyor. 36 eyalette yapılacak valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor.