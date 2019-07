GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ Şebekesi: Alp Aslandoğan

DİLDAR BAYKAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakının (Alliance for Shared Values) Başkanı Alp Aslandoğan, örgüt adına yaptığı açıklamalarla "sözcü" pozisyonunda, elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Aslandoğan, ABD'nin birçok eyaletinde düzenlenen Türkiye karşıtı panel ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar ve FETÖ adına yaptığı uluslararası açıklamalarla biliniyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yaptığı açıklamalarda tercümanlığını üstlenen, yabancı basına verdiği röportajlarda yanında bulunan ve medya organizasyonlarında aktif rol alan Aslandoğan, Dinlerarası Diyalog Enstitüsü ve Gülen Enstitüsü gibi FETÖ kuruluşlarında da üst düzey görevler yürütüyor.

Yönetim kurulunda Katolik-İslam araştırmacısı, Yahudi din adamı gibi dikkati çeken kişilerin bulunduğu Ortak Değerler İttifakında örgüt adına işleri Aslandoğan yürütüyor. Bu çatı kuruluşun altında ise Atlantic Institute, The Peace Islands Institute, The Rumi Forum, The Pacifica Institute, The Dialogue Institute of the Southwest ve Niagara Foundation adında 6 farklı yapılanma bulunuyor.