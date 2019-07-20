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GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ Şebekesi: İzzet Akyar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü firarilerinden İzzet Akyar, örgütün kara para trafiğinin başındaki isimlerden biri olarak biliniyor - FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulundu - Aynı zamanda Aker eşarplarının da sahibi olan Akyar, Bank Asya'da da denetleme kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı - Akyar'ın TD Bank'taki hesabı FETÖ üyeliği nedeniyle kapatıldı ve Akyar'ın bankaya açtığı "ayrımcılık" davası da düşürüldü

DİLDAR BAYKAN- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinden İzzet Akyar, FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Akyar, FETÖ'nün kara para trafiği nedeniyle zaman zaman ABD yargısıyla da karşı karşıya kaldı.

FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulundu.

Aynı zamanda Aker eşarplarının da sahibi olan Akyar, Bank Asya'da da denetleme kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

- Amerikan bankası FETÖ'yü gerekçe göstererek hesabını kapattı

Eylül 2018'de, ABD merkezli TD Bank'ın, Akyar'ın banka hesaplarını 2017'de kapattığı ortaya çıktı.

Banka, kapatma kararına Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın adı için risk oluşturacağını gerekçe gösterdi.

Ayrıca banka, kapatma kararını, ABD Adalet Bakanlığının 2013'te başlattığı Dargeçit Operasyonu (Operation Choke Point) kapsamında aldığını belirtti. Söz konusu operasyon kapsamında bankalar, kara para aklama ve yolsuzluk gibi suçlara karışma riski gördüğü hesapları kapatabiliyor.

Bunun üzerine Akyar, avukatları aracılığıyla, kendisine Türk ve FETÖ mensubu olduğu için ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla 16 Ocak 2018'de New York Güney Bölge Mahkemesinde bankaya dava açtı, ancak mahkeme Eylül 2018'de Akyar'a karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadığına hükmederek davayı düşürdü.

- FBI iddiası

Mahkeme belgelerine göre Akyar'a 29 Mart 2017'de TD Bank tarafından gönderilen bildiride, hesabın 28 Nisan 2017'de kapatılacağı belirtildi. Akyar'ın avukatları hesabın kapatılması için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini iddia ediyordu.

Ancak o dönem basında çıkan haberlerde, FBI'ın FETÖ'nün kara para trafiğinin peşine düştüğü ve bu kapsamda da Akyar, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile Salih Dinçer'in hesaplarının dondurulduğu ileri sürüldü.

- Darbe girişiminin temelleri Kaynak Holding'de atılmış

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla, Akyar'ın yönetim kurulunda olduğu Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017'de hazırlanan fezlekede, 15 Temmuz hain darbe girişiminin temellerinin bu holding vasıtasıyla atıldığı belirtilmişti.

Fezlekede, FETÖ'nün diğer şirket ve holdingleri ile yardım kuruluşlarından sürekli para transferlerinin yurt dışına aktarılarak, ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda el konulabilecek gelirlerin kaçırıldığı anlatılmıştı.

Türkiye aleyhine uluslararası alanda algı yaratabilmek ve karşı lobi oluşturabilmek için yurt dışında özellikle ABD seçimlerinde adaylara yardımlar yapıldığı bilgisine yer verilen fezlekede, yüklü miktardaki para transferleriyle örgüte finans sağlandığı, bu işin de Kaynak Holding ve bağlı şirketlerle yapıldığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzzet Akyar şebeke

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