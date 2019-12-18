GRAFİKLİ - AB'de kadına şiddette Fransa ve İngiltere başı çekiyor

İtalya'nın güncel resmi verilerine göre, 2018’de 142 kadın cinayete kurban giderken, bunların 119’u aile içi şiddet kaynaklı oldu.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Avrupa Birliği'nde (AB) tacize maruz kalan mağdurların hemen hemen hepsi kadınlardan oluşurken, kadın cinayetleri ve tecavüz vakalarında birliğin iki önde gelen ülkesi Fransa ve İngiltere'nin başı çekiyor.

- Tecavüz ve tacizde İngiltere ön sırada

Tecavüz ve cinsel şiddet vakalarında ise İngiltere başı çekti. İngiltere'de 2017'de 48 bin 122 kadın tecavüze uğrarken, bu ülkenin ardından Fransa (14 bin 899), Almanya (7 bin 831) ve İsveç (6 bin 810) geldi.

İngiltere, taciz rakamlarında da en ön sırada yer aldı.

İngiltere'de 2017'de tacize uğrayan kadın sayısı 46 bin 465 olurken, bu ülkeyi Almanya (24 bin 702), Fransa (21 bin 177) ve İsveç (10 bin 162) takip etti.

Öte yandan, İngiliz resmi verilerine göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2017 ile Mart 2018 arasında 1 milyon 198 bin 94 aile içi şiddet ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 598 bin 545'iyle ilgili takipsizlik kararı verilmesi dikkati çekti.

İngiltere'de 2018-2019 döneminde ihbar sayısı 1 milyon 600 bini bulurken, İngiliz polisinin her 100 aile içi şiddet vakasından 32'sinde bir kişiyi gözaltına aldığı, gözaltına alınan kişi sayısının bu dönemde 214 bin 965’i bulduğu ifade edildi. Ülkede 16-59 yaşlarındaki her üç kadından birinin hayatı boyunca en az bir kez aile içi şiddete maruz kaldığı belirtildi.