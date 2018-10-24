GRAFİKLİ - AB'nin Suudi Arabistan'la silah ticareti mercek altında

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de hükümetin silah ticaretini durdurma kararını desteklediğini gösteren açıklamalar yaptı.

Merkel'i destekler nitelikte açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya'nın Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detaylar hakkında daha fazla bilgi edinmeden Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda olumlu adım atamayacağını ifade etti.

Birlik ülkeleri adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı." çağrısını yaparken, üye ülkelerdeki yetkililer Suudi Arabistan'a yönelik silah ticaretini mercek altına aldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tuttu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, hükümetin Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak mı?" sorusunu yöneltti.

Fransa'da da Riyad'a yönelik silah ticaretinin durdurulması gündeme geldi. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın silah satışı konusunda ülkesi için önemli bir müşteri olmadığını savundu.

Hollanda da ise Başbakan Mark Rutte AB üyelerine ülkesinin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemini" benimsemeleri için çağrı yaparken, silah satışının durdurulması için parlamentoya sunulan önerge büyük çoğunlukla kabul edildi.

"Veliaht Prens müttefiklerini ahmak yerine koyuyor. Yalanlarına inanılacağını varsayıyor. Bu kez böyle olmamalı." diyen Thornberry, İngiliz hükümetini Suudi yetkililer hakkında Magnitsky yaptırımlarını uygulamaya ve bu ülkeye silah satışını durdurmaya çağırdı.

İskoç Ulusal Partisinin parlamentodaki sözcüsü milletvekili Ian Blackford da "Suudi Arabistan'a karşı eyleme geçmenin zamanı geldi. Başbakan! Suudi Arabistan'a silah satışını durdur. Bunu da bugün yap." diye konuştu.

- "Almanya örnek alınmalı"

İspanya'da silah ticaretinin durdurulmasına yönelik baskı Podemos partisinden geldi. Partinin lideri Pablo Iglesiasi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle hükümetten bir kez daha Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını isteyeceğini bildirdi.

"Almanya’nın kararını destekleme ve kana susamış diktatörlerle iş birliği yapmama konusunda çok hassas” olunmasını isteyen Iglesias, "Uzun bir zamandır söylediğimiz şeyi şimdi Almanya söylüyor. AB ülkeleri, Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli." açıklamasında bulundu.