GRAFİKLİ - Aday belirlemede sona doğru

Samsun, Ordu, Erzurum, Gaziantep ve Antalya'nın ilçelerinin adaylarının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

AK Parti bu arada 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi. Kalan 30 ilin ilçelerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması öngörülüyor.

AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa'da belediye başkan adayı göstermeyerek, MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor. Muğla büyükşehir ve ilçe belediyeleri için adayların AK Parti MKYK üyesi Markar Esayan tarafından hafta sonu açıklanacağı ifade ediliyor.

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 76 büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yerel seçim hazırlıklarını hızla sürdüren siyasi partiler, bir yandan kampanya hazırlıkları yaparken, diğer yandan da aday tespit çalışmalarına devam ediyor.

Siyasi partiler 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi adaylarının önemli bir bölümünü belirlerken, gözler henüz adayları açıklanmayan illere çevrildi.

CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının yarın gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor.

Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor.

AK Parti Seçim Manifestosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 31 Ocak'ta ilan edilecek ve 1 Şubat itibarıyla seçim kampanyası başlatılacak.

Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı.

İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak.

İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor.

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti.

Yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde MHP, şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 46'sı il, 601'i ilçe ve belde olmak üzere toplam 650 adayını açıkladı.

MHP, AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. 51 ilde ise kendi adayını çıkaracak MHP, şu ana kadar aralarında Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis, Düzce, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman, Ardahan, Çankırı, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kars, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Yalova, Yozgat, Bartın, Isparta, Osmaniye ve Karabük'ün de bulunduğu 46 ilde belediye başkan adayını açıkladı.

MHP'nin, geriye kalan Kırklareli, Çanakkale, Burdur ve Çorum il belediye başkan adaylarını da bu hafta içinde açıklaması planlanıyor.