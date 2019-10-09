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GRAFİKLİ - Adım adım harekata giden süreç

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ilk olarak AK Parti'nin Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği Barış Pınarı Harekatı öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrasında Pentagon, ABD askerinin Türkiye'nin olası operasyon bölgesinden çekildiğini duyurdu - Milli Savunma Bakanlığınca ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri bugün saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi ve Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü - Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldıktan sonra verdiği emirle saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı başladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın başladığını Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ilk olarak AK Parti'nin Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği Barış Pınarı Harekatı öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın sinyallerini AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme toplantısının 5 Ekim'deki açılış konuşmasında verdi.

Erdoğan'ın, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." sözleri, kamuoyunda harekatın yakın zamanda gerçekleşeceği beklentisini artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kampta 6 Ekim'de yaptığı konuşmasında, "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın akşamında Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği bildirildi.

İki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapıldı. Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı da vurgulandı.

- "Çekilme olayı başlamış vaziyette"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin bölgeden çekilme kararını, "Bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." sözleriyle savundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız. DEAŞ'ı yok etmek konusunda ABD'ye yardım eden Kürt kuvvetlere saldırırsa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız." açıklamasını yaptı.

Pentagon'dan ertesi gün yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye'nin muhtemel müdahale yolundan çekildik." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere 8 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- Operasyon öncesi önemli görüşmeler

Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, operasyondan hemen önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca da ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi.

- Harekat saat 16.00'da başladı

Bu görüşmelerin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri saat 16.00'da harekata başladı.

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erdoğan, paylaşımında "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Harekat ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayıp, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da harekata ilişkin bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı ise NATO Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini bilgilendirdi ve harekatı rejimin İstanbul'daki Başkonsolosluğuna bir notayla bildirdi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

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Barış Pınarı Harekatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekat süreci

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