GRAFİKLİ - Adım adım harekata giden süreç

Bu konuşmanın akşamında Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kampta 6 Ekim'de yaptığı konuşmasında, "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." sözleri, kamuoyunda harekatın yakın zamanda gerçekleşeceği beklentisini artırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın sinyallerini AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme toplantısının 5 Ekim'deki açılış konuşmasında verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ilk olarak AK Parti'nin Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği Barış Pınarı Harekatı öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü.

İki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapıldı. Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı da vurgulandı.

- "Çekilme olayı başlamış vaziyette"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin bölgeden çekilme kararını, "Bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." sözleriyle savundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız. DEAŞ'ı yok etmek konusunda ABD'ye yardım eden Kürt kuvvetlere saldırırsa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız." açıklamasını yaptı.