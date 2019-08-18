GRAFİKLİ - AFAD aracılığıyla 58 ülkeye 4,5 milyar liralık insani yardım

Ülkede afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının koordinesini sağlayan AFAD, Türkiye'nin zor durumdaki yabancı ülkelere yapacağı yardımlarda da öncü rol üstleniyor.

AFAD, Türkiye'nin yaptığı yardım faaliyetlerinin en önemli parçası olarak hizmet veriyor.

İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün raporuna göre, Türkiye, 2017'de 8 milyar doları aşkın yardımla dünyada en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Gerek açlıkla mücadele eden gerekse afetlerin meydana geldiği ülkelerin yardımına koşan Türkiye, bu konuda hazırlanan uluslararası raporlarda adından "en çok yardım yapan ülke" olarak bahsettiriyor.

Rapora göre, 10 yılda AFAD aracılığıyla 58 ülkeye 4 milyar 502 milyon 848 bin 224 lira değerinde yardım gönderildi.

Söz konusu ülkelere 2010'da 296 milyon 435 bin 940, 2011'de 656 milyon 447 bin, 2012'de 142 milyon 730 bin, 2013'te 39 milyon 683 bin, 2014'te 97 milyon 231 bin 880, 2015'te 30 milyon 646 bin 455, 2016'da 235 milyon 641 bin 291, 2017'de 56 milyon 427 bin 160 ve 2018'de 2 milyar 925 milyon 664 bin 877 lira değerinde yardımda bulunuldu.

AFAD aracılığıyla bu yıl ise Bangladeş'e 13 milyon 823 bin, Yemen'e 7 milyon 470 bin 59, Burkino Faso'ya 547 bin 562, Irak'a 100 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 940 bin 621 liralık insani yardım gönderildi.

Ülkelere ulaştırılan bu yardımlar sadece nakdi olarak gerçekleşmedi. Yardımların çoğunluğu gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra araç ve ekipmanlardan oluştu. Ayrıca bu ülkelere, çalışmalara destek olmaları amacıyla çok sayıda AFAD ekibi de gönderildi.

- En fazla yardım Suriye'ye

En çok yardım ulaştırılan ülkeler arasında Suriye, Somali, Filistin, Pakistan ve Bangladeş ilk sıralarda yer aldı.