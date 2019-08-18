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GRAFİKLİ - AFAD aracılığıyla 58 ülkeye 4,5 milyar liralık insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye, AFAD aracılığıyla son 10 yılda 58 ülkeye 4,5 milyar lira tutarında insani yardım gönderdi - En çok insani yardım ulaştırılan ülkeler Suriye, Somali, Filistin, Pakistan ve Bangladeş oldu - Zor koşullardaki ülkelerin yardımına koşan AFAD ekipleri, uzun süre insani yardım faaliyeti yürüttükleri ülkelerde afetzedelerin gönlünü kazandı

ORHAN ONUR GEMİCİ - Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla son 10 yılda 58 ülkeye 4,5 milyar lira değerinde insani yardım ulaştırdı.

Gerek açlıkla mücadele eden gerekse afetlerin meydana geldiği ülkelerin yardımına koşan Türkiye, bu konuda hazırlanan uluslararası raporlarda adından "en çok yardım yapan ülke" olarak bahsettiriyor.

İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün raporuna göre, Türkiye, 2017'de 8 milyar doları aşkın yardımla dünyada en çok insani yardım yapan ülke oldu.

AFAD, Türkiye'nin yaptığı yardım faaliyetlerinin en önemli parçası olarak hizmet veriyor.

Ülkede afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının koordinesini sağlayan AFAD, Türkiye'nin zor durumdaki yabancı ülkelere yapacağı yardımlarda da öncü rol üstleniyor.

- 5 kıtada 50'den fazla ülkenin yardımına koşuldu

Bu kapsamda, AFAD'ın 2009-2019 yılları arasında 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ulaştırdığı yardımlarla ilgili "Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetleri Raporu" hazırlandı.

Rapora göre, 10 yılda AFAD aracılığıyla 58 ülkeye 4 milyar 502 milyon 848 bin 224 lira değerinde yardım gönderildi.

Söz konusu ülkelere 2010'da 296 milyon 435 bin 940, 2011'de 656 milyon 447 bin, 2012'de 142 milyon 730 bin, 2013'te 39 milyon 683 bin, 2014'te 97 milyon 231 bin 880, 2015'te 30 milyon 646 bin 455, 2016'da 235 milyon 641 bin 291, 2017'de 56 milyon 427 bin 160 ve 2018'de 2 milyar 925 milyon 664 bin 877 lira değerinde yardımda bulunuldu.

AFAD aracılığıyla bu yıl ise Bangladeş'e 13 milyon 823 bin, Yemen'e 7 milyon 470 bin 59, Burkino Faso'ya 547 bin 562, Irak'a 100 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 940 bin 621 liralık insani yardım gönderildi.

Ülkelere ulaştırılan bu yardımlar sadece nakdi olarak gerçekleşmedi. Yardımların çoğunluğu gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra araç ve ekipmanlardan oluştu. Ayrıca bu ülkelere, çalışmalara destek olmaları amacıyla çok sayıda AFAD ekibi de gönderildi.

- En fazla yardım Suriye'ye

En çok yardım ulaştırılan ülkeler arasında Suriye, Somali, Filistin, Pakistan ve Bangladeş ilk sıralarda yer aldı.

Suriye'deki savaştan etkilenenler için bu ülkeye 2 milyar 750 milyon lira yardım ulaştırıldı. Son 10 yılda AFAD eliyle Somali'ye 499 milyon 2 bin 300, Filistin'e 419 milyon 803 bin 111, Pakistan'a 326 milyon 270 bin ve Bangladeş'e 180 milyon 111 bin lira değerinde yardım yapıldı.

Yardım yapılan ülkeler arasında yokluk çeken ülkelerin yanı sıra maddi anlamda daha iyi standartlara sahip bazı ülkeler de yer aldı.

Son 10 yılda farklı zamanlarda Japonya'ya 2 milyon 500 bin Türk lirası, Rusya'ya 1 milyon 886 bin Türk lirası, Ukrayna'ya 328 bin Türk lirası değerinde yardımda bulunuldu.

Bu sembolik yardımlar, Türkiye'nin, sıkıntı yaşayan tüm ülkelerin yardımına koşmakta tereddüt etmediğinin göstergesi olarak yorumlandı.

- Yardıma muhtaçlara hızır gibi yetiştiler

İçinde bulundukları zor koşullar nedeniyle talepte bulunan ülkelerin yardımına hızır gibi yetişen AFAD ekipleri, gittikleri bölgelerde uzun süre insani yardım faaliyetleri yürüttü.

AFAD, 2013'ün kasım ayında Filipinler'de meydana gelen tayfunun ardından bölgeye ulaşan ilk ekip oldu. Afet sonrası çalışmalara katılan ekipler, Türkiye'den gönderilen 1 milyon 435 bin lira değerinde yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Nepal'de 25 Nisan 2015'te meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından da bölgeye ilk olarak AFAD ekibi ulaştı. Afetzedelerin kullanabilmesi için 814 bin Türk lirası değerinde ilaç, tıbbi malzeme, hijyen malzemesi ve gıda dağıtımı yapıldı. Ayrıca bölgeye giden Türk Kızılay ekipleri de bin battaniye ve 320 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 12 Mayıs 2015'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında da ülkeye 198 bin lira değerinde ilaç ve gıda malzeme gönderildi.

Japonya'nın Tohoku bölgesi açıklarında 11 Mart 2011'de meydana gelen 9,0 büyüklüğünde deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle AFAD ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Afet bölgesine ulaşan 33 AFAD personeli, arama kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. 21 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, bölgede en uzun süre faaliyet gösteren ekip oldu. Afetzedelere 2 milyon 500 bin lira değerinde 60 ton insani yardım dağıtan ekipler, fedakarca yürüttükleri çalışmalarla mağduriyet yaşayan Japonların gönlünü kazandı.

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AFAD "Dünya İnsani Yardım Günü" insani yardım Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetleri Raporu

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