GRAFİKLİ - Akdeniz yüzlerce Alan bebeğe mezar oldu

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Denizde boğularak hayatını kaybeden göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan Kurdi bebeğin ölümünün üzerinden dört yıl geçerken, Birleşmiş Milletler (BM), 2014'ten bu yana dünyada 32 bin 741 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini, bunlardan 688'i Doğu Akdeniz'de olmak üzere bin 654'ünün çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Suriyeli Alan bebeğin de aralarında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Ege ve Akdeniz'de göçmenlerin dramı son bulmadı.

Alan bebeğin kıyıya vurmuş cansız bedenin fotoğrafının yayımlanması tüm dünyada şok etkisi oluştursa da bugüne kadar düzensiz göçmen sorununa çözüm getirilemedi, büyüklerin yanı sıra çocuklar ve bebekler de göç yollarında ölmeye devam etti.

BM'nin alt kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi Koordinatörü Julia Black, örgütün son 5 yıllık verilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Black, 2014'ten bu yana tüm dünyada bin 654'ü çocuk 32 bin 741 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini aktardı. Son 5 yılda bin 589'u Doğu Akdeniz'de olmak üzere 18 bin 827 düzensiz göçmenin denizde öldüğü bilgisini paylaşan Black, bunların 688'inin çocuk olduğunu kaydetti.