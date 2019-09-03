GRAFİKLİ - Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sürüyor

2016'da Berlin'de yüzde 14,2, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 20,8 ve Saksonya-Anhalt eyaletinde yüzde 24,3 oy alan AfD, pazar günü yapılan Saksonya Eyalet Meclisi seçiminde elde ettiği yüzde 27,5'lik oyla şimdiye kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

AfD, daha sonra ülkenin doğusundaki diğer 5 eyalette yapılan seçimlerde de başarı grafiğini yükseltti.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde, batıdakilerden daha güçlü olduğu gözlenen AfD, 2014'teki Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 10,6 oya ulaştı.

Hafta sonu Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 27,5'lik oy oranıyla şimdiye kadarki en yüksek oya ulaşan AfD'nin bu başarısı, ülkede aşırı sağın yükselişini gözler önüne serdi.

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - Almanya'da İslam karşıtı aşırı sağcı "Almanya için Alternatif " (AfD) partisi kurulduktan sonra girdiği her seçimde oylarını yükseltmeye devam ediyor.

AfD, aynı gün yapılan Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde de oyların yüzde 23,5'inin sahibi oldu.

- Batı eyaletlerin hepsinde meclise girdi

Bu arada AfD, son 4 yılda ülkenin batı eyaletlerinde yapılan eyalet meclisi seçimlerde doğu eyaletlerinde olduğu kadar yüksek oy alamasa da eyalet meclislerine temsilci göndermeyi başardı.

2015'te Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 6,1 ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde de yüzde 5,5 oy alarak buradaki meclislerde temsil edilen AfD, 2016'da Rheinland Pfalz'ta gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını ve Baden-Württemberg'de de yüzde 15,1'ini aldı.

AfD, 2017 seçimlerinde de sırasıyla Saarland'da yüzde 6,2, Schleswig-Holstein'da yüzde 5,9, Kuzey-Ren Vestfalya'da 7,4, Aşağı Saksonya'da yüzde 6,2 oy oranına ulaşırken 2018'de Bavyera'da yüzde 10,2 ve Hessen eyaletinde de yüzde 13,1 oranında oyun sahibi oldu.

- Oyları 2-3 kat arttı

İlk girdiği seçimde barajı geçemeyen AfD, 2017 genel seçimlerinde oylarını 3 kat artırarak 94 vekil çıkardı.