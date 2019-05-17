HABER

GRAFİKLİ - AP seçimlerinde aşırı sağ tedirginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tüm AB ülkelerinde 23-26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerine hazırlık, aşırı sağın yükselişinin yarattığı tedirginlikle devam ediyor - Avrupa'da İtalya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'da iktidarda bulunan, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Çekya ve Slovenya gibi birçok AB ülkesinde de güç kazanan aşırı sağcı partilerin, AP seçimlerinde de oylarını artırmaları bekleniyor - AB'ye mesafeli tutumlarıyla bilinen aşırı sağcı partiler, göçmen ve İslam karşıtlığı, korumacı ve ulusal çıkarları ön planda tutan politikalarda buluşarak ittifak arayışlarını sürdürüyor

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Avrupa Birliği (AB), genel olarak düşük katılımla her 5 yılda bir gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bu sefer kıta genelinde aşırı sağın yükselişinin yarattığı tedirginlikle hazırlanıyor.

Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olacağı ve 23-26 Mayıs'ta gerçekleşecek AP seçimleri kapsamında üye ülke vatandaşları, AB'nin üyeleri seçilerek atanan tek kurumu olan AP için milletvekillerini belirleyecek.

AP'deki 8 siyasi grubun 751 sandalye için yarışacağı seçimler, aşırı sağcı ve popülist partilerin kazandığı güç ekseninde "AB projesinin" bir referandumu olarak değerlendiriliyor.

- Avrupa'da aşırı sağın yükselişi

Avrupa genelinde son yıllarda aşırı sağcı partilerin yükselişi dikkati çekiyor. Halihazırda aşırı sağcı partiler İtalya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'da iktidarda bulunurken, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Çekya ve Slovenya gibi birçok AB ülkesinde güç kazanmış durumda.

AB genelinde 2008 mali krizinin etkileriyle güç kazanmaya başlayan aşırı sağın, son yıllarda kıtada boy gösteren terör saldırıları ve göçmen kriziyle nüfuz alanını geliştirdiği belirtiliyor.

Yoğunluklu olarak göçmen ve İslam düşmanı söylem benimseyen ve AB'ye mesafeli duran bu partilerin AP seçimlerinde de geleneksel partileri zorlayarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

- İttifak oluşturma çabaları

Avrupa'daki popülist aşırı sağcı partiler halihazırda AP'deki 8 grubun 3'ünde temsil ediliyor.

Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) siyasi gruplarının aşırı sağcı parti üyeleri bulunuyor.

Diğer yandan AP seçimlerinde temsil oranını genişletme çabasında olan aşırı sağcı partilerin ittifak kurma çabaları da dikkati çekiyor.

İtalya Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, kıtadaki aşırı sağcı partilerin "Avrupa Halklar ve Uluslar İttifakı" adı altında toplanmasına yönelik girişimleri bulunuyor.

Bu çerçevede Salvini, Milano'da bir toplantı düzenleyerek, aşırı sağcı partiler Almanya için Alternatif (AfD), Finler Partisi ve Danimarka Halk Partisinin temsilcileriyle görüştü.

Daha sonra Salvini, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile Macaristan'da bir araya gelerek ittifakını genişletme çalışmalarını sürdürdü.

İktidar partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), AP'deki Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisine (EPP) üyeliği ise askıya alınmış bulunuyor. Taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesi ve Fidesz'in EPP'den atılması durumunda, Macar partinin Salvini'nin olası ittifakına yakınlaşma ihtimali bulunuyor.

Diğer taraftan Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders'ın geçen ay Çekya'daki İslam karşıtı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisinin (SPD) Genel Başkanı Tomio Okamura ile bir araya gelmesi de dikkati çekiyor.

- Anketler oy oranlarını artırmalarını öngörüyor

AP seçimlerine ilişkin yapılan anketler, aşırı sağcı partilerin oy oranlarını artırarak, sandalyelerin en az üçte birini alabileceklerine işaret ediyor.

AP'nin yayımladığı son anket ise EPP ve Sosyal Demokratlar gibi merkez sağ siyasi grupların oylarınının yüzde 5 düşebileceğini öngörüyor.

Ankete göre, aşırı sağcıların bulunduğu EFDD'nin yüzde 6, ENF'nin ise yüzde 5 oranında oyunu artırması bekleniyor.

İngiltere’deki son anketlere göre ise aşırı sağ siyasetçi Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisinin hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan bazı anketler Fransa'da Le Pen'in partisinin AP seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u az farkla da olsa geride bırakabileceğine işaret ediyor.

- AB projesi tehdit altında mı?

Geleneksel olarak AB karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen aşırı sağcı partilerin, İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecinin zorluğu karşısında AB karşıtı tutumlarını yumuşattıkları görülüyor.

AB'ye mesafeli duran bu partilerin son dönemde birlikten ayrılma söylemleri yerine "birliği içten değiştirme" planları daha ön plana çıkmış bulunuyor.

Göçmen ve İslam karşıtlığında buluşan bu partiler aynı zamanda ulusal çıkarları ön planda tutan politikalara da ağırlık veriyor.

Söz konusu popülist aşırı sağcı partilerin AP'de çoğunluğu merkez partilerden alması durumunda, ulusal çıkarlarını ön planda tutarak, birliğin yasama organı olan AP'de karar alma mekanizmalarını ciddi anlamda zora sokmaları bekleniyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Beylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandıBeylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandı
TİKA’dan Bosna Hersek’te iftarTİKA’dan Bosna Hersek’te iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AP AP seçimleri aşırı sağ göç krizi mali kriz popülizm

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu binalarına saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Saldırı için keşif yapıyordu! Hedefte...

Öğretmenin aracına şok saldırı! "Bu neden bana yapıldı, psikolojik olarak yıkıldım"

Öğretmenin aracına şok saldırı! 'Bu neden bana yapıldı?'

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Açıklama az önce geldi! İmha edildi...

Erzurum'u birbirine katan olay! Saatlerce peşinden koştular ama...

Erzurum'u birbirine katan olay! Saatlerce peşinden koştular

Kalaşnikoflu suikast son anda önlendi!

Kalaşnikoflu suikast son anda önlendi!

Ceyhan polisi Kalaşnikoflu suikast önlendi

Ceyhan polisi Kalaşnikoflu suikast önlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.