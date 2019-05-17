GRAFİKLİ - AP seçimlerinde aşırı sağ tedirginliği

Avrupa genelinde son yıllarda aşırı sağcı partilerin yükselişi dikkati çekiyor. Halihazırda aşırı sağcı partiler İtalya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'da iktidarda bulunurken, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Çekya ve Slovenya gibi birçok AB ülkesinde güç kazanmış durumda.

AP'deki 8 siyasi grubun 751 sandalye için yarışacağı seçimler, aşırı sağcı ve popülist partilerin kazandığı güç ekseninde "AB projesinin" bir referandumu olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olacağı ve 23-26 Mayıs'ta gerçekleşecek AP seçimleri kapsamında üye ülke vatandaşları, AB'nin üyeleri seçilerek atanan tek kurumu olan AP için milletvekillerini belirleyecek.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Avrupa Birliği (AB), genel olarak düşük katılımla her 5 yılda bir gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bu sefer kıta genelinde aşırı sağın yükselişinin yarattığı tedirginlikle hazırlanıyor.

Yoğunluklu olarak göçmen ve İslam düşmanı söylem benimseyen ve AB'ye mesafeli duran bu partilerin AP seçimlerinde de geleneksel partileri zorlayarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

- İttifak oluşturma çabaları

Avrupa'daki popülist aşırı sağcı partiler halihazırda AP'deki 8 grubun 3'ünde temsil ediliyor.

Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) siyasi gruplarının aşırı sağcı parti üyeleri bulunuyor.

Diğer yandan AP seçimlerinde temsil oranını genişletme çabasında olan aşırı sağcı partilerin ittifak kurma çabaları da dikkati çekiyor.

İtalya Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, kıtadaki aşırı sağcı partilerin "Avrupa Halklar ve Uluslar İttifakı" adı altında toplanmasına yönelik girişimleri bulunuyor.

Bu çerçevede Salvini, Milano'da bir toplantı düzenleyerek, aşırı sağcı partiler Almanya için Alternatif (AfD), Finler Partisi ve Danimarka Halk Partisinin temsilcileriyle görüştü.