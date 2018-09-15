GRAFİKLİ - Avrupa'da sağ partiler oyunu artırıyor

Sağcı partilerin oylarını artırmasındaki nedenlerin başında "göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve AB projesine güvenin azalması" olduğu belirtiliyor. \

İsveç'in yanı sıra Almanya, İtalya, Avusturya, Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda'da da yapılan son seçimlerde sağ partilerin oylarında artış gözlendi.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağ görüşlü Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6'ya kadar yükselmesi dikkati çekti. 2014 seçimlerinde yüzde 12'lik oy oranı ile ülkenin üçüncü partisi durumuna gelen SD, oyunu artırmayı sürdürdü.

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Göçmen krizinin başlamasından bu yana Avrupa genelinde yapılan seçimlerde sağ partiler oylarını artırırken, bunun başlıca nedenlerinin "göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve AB projesine güvenin azalması" olduğu belirtiliyor.

Hollanda'da 2017'deki genel seçimde şimdiki Başbakan Mark Rutte'nin başında olduğu parti 33 milletvekili almış olsa da "İslam düşmanı ve açıkça Türkiye düşmanlığı yapan" Geert Wilders'in Özgürlük Partisinin (PVV) 20 milletvekili alması, oylarını yükseltmesi ve milletvekili sayısını artırmış olması endişe verici bir durum olarak yorumlandı.

Her ne kadar Macron'a karşı kaybetse de Ulusal Cephe ikinci turda oyların yüzde 33,9'unu toplamıştı.

Aşırı sağın yükselişinin en ciddi örneklerinden biri Fransa'da görülüyor. Yabancı, göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkati çeken Ulusal Cephe'nin (FN) eski lideri Jean-Marie Le Pen, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 10,44 oy almış, yerine geçen kızı Marine Le Pen ise oy oranını 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık yüzde 18'e çıkarmıştı.

PVV son genel seçimde yüzde 13'lük oy oranıyla ikinci parti oldu. İsveç'te şu an yaşandığı gibi Wilders'in partisi ile de kimse ortaklık kurmaya yanaşmadı. Uzun süren pazarlıkların ardından merkez sağ hükümet kurulmuştu.

Wilders'in partisi PVV, 2006'daki genel seçimde yüzde 5,9, 2012'deki genel seçimde ise yüzde 10,1 oy alarak mecliste 15 milletvekiliyle temsil hakkı kazanmıştı.

- Almanya

AB'nin ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden Almanya'da aşırı sağ kanatta Almanya için Alternatif (AfD) partisi öne çıkıyor. İlk başta Avro bölgesine karşı olan AfD zamanla İslam ve göçmen karşıtı bir söylem geliştirdi.

Ülkede aşırı sağın son yıllardaki yükselişinin 2015'teki mülteci kriziyle hızlandığı belirtiliyor. Alman hükümetinin yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı kabul etme kararı ülkedeki aşırı sağcı kesime desteği artırdı.

AfD, 2013 genel seçiminde yüzde 4,7 oy alabilirken, 2017 genel seçimlerinde yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e (Bundestag) girmeyi başardı. Ana muhalefet partisi konumuna yükselen AfD bugüne kadarki en büyük siyasi başarısını elde etti.