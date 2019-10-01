GRAFİKLİ - Avrupa'nın Kaşıkçı cinayetine tepkisi sözde kaldı

Almanya'nın ardından Danimarka ve Finlandiya'dan da Suudi Arabistan'a planlanan silah satışlarının askıya alındığı açıklaması geldi.

Diğer ülkelerin de ambargo uygulamasını isteyen Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı da getirdi.

Almanya, söz konusu yasağı geçen ay Mart 2020'ye kadar uzatırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ambargo konusunda, "Alman hükümetinin tavrının değişmesi için bir sebep olmadığını" belirtti.

AB ülkeleri arasında Kaşıkçı cinayetine en güçlü ve net tepkiyi veren ülke Almanya oldu. Birlik genelinde öncü rol oynayan Almanya, Suudi Arabistan'a daha önce onay verilen silah satışlarıyla yeni silah satışlarını durdurma kararı aldı.

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tepkileri, Almanya hariç kınama veya açıklamalarla sınırlı kalırken, Birliğin cinayet konusunda ortak hareket etmesi mümkün olmadı.

- İngiltere kınasa da silah satmaya devam etti

İngiltere, cinayete tepki gösterse de Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdü.

Hatta eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşına yazdığı mektupla eleştirdi.

Hunt, 7 Şubat tarihli mektubunda, Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Almanya'nın koyduğu yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasına neden olacağını belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Theresa May, Kaşıkçı'nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi ancak ülkenin tavrının sözle sınırlı kalması, muhalefetin de tepkisini çekti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, hükümetin, Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu konuda eyleme geçilmesini beklediklerini ifade etti.