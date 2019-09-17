GRAFİKLİ - Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye'de bu yılın 8,5 aylık bölümünde 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara girdi.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada yer alan Türkiye, Batı ülkelerine geçiş için kullanılıyor. Her yıl binlerce insan savaş, açlık ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Kaçak geçiş için yürüyerek Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da buradan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bazıları, "umut yolculuğu"nda yaşamını yitiriyor. Tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları ise güvenlik güçlerince kurtarılıyor.

Düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı geçişlere izin vermiyor. Düzensiz göçmenlerle mücadele karada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Edirne'de ve Ege Denizi'nde artarak devam ediyor.

- En fazla yakalanan göçmen sayısına ulaşıldı

Dönem dönem düzensiz göç akınıyla karşı karşıya kalan Türkiye'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Eylül 2019 tarihleri arasında 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı.