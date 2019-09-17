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GRAFİKLİ - Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı geçişlere izin vermiyor - Türkiye'de 269 bin 59 düzensiz göçmenin yakalandığı 2019 yılı, şimdiden en fazla düzensiz göçmen sayısına ulaşılan sene oldu - Yakalanan düzensiz göçmenlerde Afganistan'dan gelenlerin fazlalığı dikkati çekiyor - Ege Denizi'nde bu yılın 8,5 ayında 31 bin 641, Edirne'de ise 73 bin 978 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye'de bu yılın 8,5 aylık bölümünde 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara girdi.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada yer alan Türkiye, Batı ülkelerine geçiş için kullanılıyor. Her yıl binlerce insan savaş, açlık ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Kaçak geçiş için yürüyerek Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da buradan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bazıları, "umut yolculuğu"nda yaşamını yitiriyor. Tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları ise güvenlik güçlerince kurtarılıyor.

Düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı geçişlere izin vermiyor. Düzensiz göçmenlerle mücadele karada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Edirne'de ve Ege Denizi'nde artarak devam ediyor.

- En fazla yakalanan göçmen sayısına ulaşıldı

Dönem dönem düzensiz göç akınıyla karşı karşıya kalan Türkiye'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Eylül 2019 tarihleri arasında 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı olan bu sayı, yıl sonuna kadar daha da artabilir. Geçen yıl genelinde 268 bin 3 düzensiz göçmenin yakalandığı Türkiye'de son 15 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 530 bin 677'ye ulaştı.

- Yıllara göre sayılar

2015'ten bu zamana kadar yakalanan düzensiz göçmen sayısı şöyle:

Yıl Düzensiz Göçmen 2015 146.485 2016 174.466 2017 175.752 2018 268.003 2019 (8,5 aylık) 269.059- En fazla Afgan yakalandı

Bu yıl 117 bin 437 Afganistan, 43 bin 204 Pakistan ve 29 bin 796 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

2019'da ülkelere göre yakalanan kişi sayısı şöyle:

Ülke Düzensiz Göçmen Afganistan 117.437 Filistin 8.168 Gürcistan 1.500 Irak 8.404 İran 5.491 Moldova 139 Myanmar 157 Pakistan 43.204 Suriye 29.796 Diğer 54.763 TOPLAM 269.059
Trakya, en fazla düzensiz göçmenin yakalandığı bölgelerin başında geliyor. Edirne'de yılın 8,5 ayında 73 bin 978 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Pakistan ve Afganistan uyruklular aldı. Kolluk birimlerinin çabaları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne'de yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise yüzde 70 artması dikkati çekti. - Ege Denizi'nde de artış var

Ege Denizi'nde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 2019'da 920 olayda 31 bin 641 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu olaylarla ilgili 44 organizatör yakalandı. Bu dönemde, Batı ülkelerine geçmen isteyen göçmenlerden 28'i Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.

Ege Denizi'nde geçen yıl ise 656 olayda 25 bin 398 düzensiz göçmen yakalanmış, 65 kişi de yaşamını yitirmişti.

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Afganistan düzensiz göçmen rekor

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