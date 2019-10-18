GRAFİKLİ - Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı: Aliya İzetbegoviç

SARAYBOSNA (AA) - KAYHAN GÜL - Hayatı boyunca ülkesindeki Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için için mücadele veren bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 16'ncı yılında rahmetle anılıyor.

Yazdığı eserler, yürüttüğü insan hakları mücadelesi nedeniyle iki kez hapis cezasına çarptırılan Boşnak lider, Sırp ve Hırvat güçlerinin Bosna Hersek'i kendi aralarında paylaşmak amacıyla 1990'lı yıllarda başlattığı savaşta da ülkesinin bağımsızlığını korumayı başaran bir lider oldu.

İslam bilincinin uyandırılması, Müslüman Boşnakların da ülkedeki diğer halklarla eşit görülmesi, demokrasi ve insan hakları için hayatı boyunca mücadele eden, yazılar yazıp hapis yatan Aliya, Mustafa ve Hiba çiftinin beş çocuğundan biri olarak 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde doğdu.

Henüz 3 yaşındayken ailesiyle Saraybosna'ya taşınan ve eğitimini burada sürdüren Aliya, daha gençlik yıllarında ülkedeki Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılığa baş kaldıran isimler arasında yer aldı.