GRAFİKLİ - Bakan Varank'tan sanayiciler için bayram paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıklayarak, "Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçildiği belirtildi.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren Bakanlık bünyesinde yürütülen, "Destek ve Önlem Paketi" çalışmalarının tamamlandığına işaret edilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, pakete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Varank, şunları kaydetti: