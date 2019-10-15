GRAFİKLİ - Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 7 gününde iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırılırken, 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.

9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başlatılan harekatta şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı.

Tel Abyad ve Rasulayn kırsallarında operasyonlar sürerken, ilçe merkezleriyle M-4 kara yolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, teröristlerden kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor, tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.