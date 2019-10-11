GRAFİKLİ - Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

Operasyonun ilk gününde, obüs atışlarıyla Rasulayn'ın yanı sıra Akçakale'nin karşısında denk düşen Tel Abyad daki terör unsurları hedef alındı.

Türk savaş uçakları, Fırat Nehri'nin doğusunda 30 kilometre derinliğe kadar girerek, YPG/PKK hedeflerini ve YPG/PKK işgalindeki Rakka'ya bağlı Ayn İsa beldesi çevresini vurdu.

TSK, ilk günün sonunda, 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

- İkinci günde 11 köy kurtarıldı

Havadan ve karadan gerçekleşen harekatın ikinci günü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da Özgür Suriye Ordusu adı altında destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

Her iki hatta, toplam 11 köy terörden arındırıldı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü kurtarıldı.

SMO, Rasulayn-Dırbasiye arasındaki örgüte ait ikmal yolunu da kesmeyi başardı.

- Üçüncü günde iki köy daha terörden arındırıldı