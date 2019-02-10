GRAFİKLİ - Bilim dünyasına damga vuran öncü kadınlar

ZUHAL DEMİRCİ - Dünya genelinde birçok alanda süregelen cinsiyet eşitsizliğine rağmen bilim kadınları, tarih boyunca insan hayatını kolaylaştıran birçok icat ve buluşa imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2015'te kadın ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında varlık göstermelerinin teşvik edilmesi amacıyla her yıl 11 Şubat'ın "Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

Ayrıca BM, bu yılki temayı da "Kapsayıcı Yeşil Büyüme için Bilimde Kadın ve Kız Çocuklarına Yatırım" olarak belirledi.

Özellikle son yıllarda kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği yönünde belirgin ilerlemeler olmasına rağmen, BM verileri dünya genelinde araştırmacıların hala "yüzde 30'undan azının" kadın olduğunu ortaya koyuyor.

Birçok toplumda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda "erkeklerin en iyi olduğu" şeklinde ön yargılar bulunsa da çok sayıda bilim kadını tarih boyunca önemli buluş ve icatlar ortaya koyarak büyük başarılara imza attı.