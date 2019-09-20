GRAFİKLİ - BM dünya liderlerinden iklim seferberliği talep ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Dünyada en fazla karbon salınımında bulunan ülkelerden biri olan ABD ve gezegenin akciğerleri Amazon ormanlarının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Brezilya'da mevcut yönetimler küresel ısınmayı inkar ederken, Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl dünya liderlerinin bir araya geleceği 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde önceliğini iklim değişikliği olarak belirledi ve alarm zilleri eşliğinde seferberlik talep etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21-23 Eylül'de devlet ve hükümet başkanları, gençler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı İklim Zirvesi düzenleyecek.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında yaptığı beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Küresel ısınmayı ''iklim krizi'' olarak tanımlayan ve bir an önce harekete geçilmezse ''iklim değişikliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olacağı'' uyarısında bulunan Guterres, 2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutma hedefine ulaşılabilmesi için liderlerden zirveye ''süslü konuşmalarla değil somut planlarla'' gelmesini bekliyor.