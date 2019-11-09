GRAFİKLİ - Bolivya'da derinleşen siyasi krizin aktörleri ve bilançosu

BOGOTA (AA) - Bolivya'da genel seçimlerde hile iddiasındaki muhalifler ile galip Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin sokağa inmesiyle başlayan şiddet dalgasında şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 383 kişi yaralandı. Ülke ekonomisine 200 milyon dolardan fazla maliyete neden olan olaylarda 221 kişi de gözaltına alındı.

And Dağlarının zirvesindeki 11 milyon nüfuslu Bolivya, Morales'e, yönetimdeki 4'üncü döneminin kapılarını aralayan 7 milyon 315 bin seçmenin oy kullandığı 20 Ekim Genel Seçimlerinin ardından başlayan ve halen çözümden uzak görünen siyasi krizde ağır bedel ödüyor.

Hile iddialarını araştıran Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Denetim Heyetinin çalışmalarına devam ettiği ülkede muhalifler ve Morales destekçileri arasında taşlı sopalı çatışmalara dönüşen gösteriler 3'üncü haftasını doldurmak üzere.

3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet dalgasında şu ana kadar 148'i Cochabamba, 128'i Santa Cruz, 79'u başkent La Paz, 28'i de farklı bölgelerde olmak üzere 11'i polis 383 kişi yaralandı.