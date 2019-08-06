GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları

Sahanın madencilik faaliyetine hazırlanması için ilgili kurumların onayı ile yerlerine yenilerinin dikilmesi şartıyla çeşitli türdeki ağaçlar kesildi.

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklığındaki alanda altın ve gümüş madeni arama faaliyetleri için 2010 yılında gerekli başvuruları tamamlayan Alamos Gold, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini bitirip ilgili bakanlıklar ve bağlı kurumlardan izin alarak bölgede hazırlıklara başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kirazlı Balaban'daki madencilik faaliyetinin Atikhisar Barajı'nın kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında yapıldığı, kesilen ağaç sayısının ise 13 bin 400 olduğu duyuruldu.

Maden bölgesinin Kaz Dağları'na yaklaşık 40 kilometre uzaklığındaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğu duyurulan açıklamada, "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bazı çevre örgütleri tarafından özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Kaz Dağları'nda 195 bin ağacın kesildiği" iddia edildi.

Doğu Biga Madencilik firmasından yapılan açıklamada ise çevreye zarar verilmeyeceğine ve bölgenin korunacağına işaret edilerek, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. İlgili bakanlıklarca kabul edilen ÇED raporunda tüm ayrıntıların yer aldığı aktarılan açıklamada, "suyun ve toprağın siyanürle kirletileceği" iddiaları yalanlandı.

Bakanlıkça, Çanakkale'de son 15 yılda bin 249 dekar alanda maden sahası rehabilitasyonu yapılarak 168 bin fidan dikildiği, bu sahaların da bakım çalışmaları yapılmak suretiyle verimli ormanlara dönüşümünün sağlandığına dikkat çekildi.

- "Ormanda katliam yoktur"

Bölgeye gelen TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da teknik inceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkyılmaz, yaptıkları incelemelerde, maden arama faaliyetleriyle ilgili tüm izinlerin alındığını belirterek, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını anlattı.

Maden sahasının Çanakkale ve Kaz Dağları'na uzaklığına işaret eden Türkyılmaz, "Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur. Son yıllarda Türkiye'de orman alanı artmaktadır. Bu konuda da Türkiye lider bir ülkedir." dedi.