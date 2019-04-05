GRAFİKLİ - Cezayir 20 yıllık Buteflika dönemine veda ediyor

Ardından 1963'te, henüz 20'li yaşlarındayken Dışişleri Bakanı olan Buteflika, modern tarihin en genç dışişleri bakanları arasında yer aldı. Buteflika, 1979'a kadar devam eden Dışişleri Bakanlığı döneminde ülkesinin yaşam kaynağı petrol rezervlerinin işlenmesi üzerine Fransa ile müzakereler gibi önemli görevler de üstlendi.

Fas'ın Vecde kentinde 1937'de dünyaya gelen Buteflika, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine genç bir nefer olarak katıldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan ülkesinde kamu görevine Gençlik, Spor ve Turizm Bakanı olarak başladı.

CEZAYİR (AA) - ENES CANLI - Cezayir'de Abdulaziz Buteflika, 4 dönem yürüttüğü 20 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemiyle birlikte ülkenin yakın tarihine şahitlik ettiği, aralıklarla 60 yıl süren kamu görevini de geçen salı günü noktaladı.

ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrası yeni dünya düzeninde Batı'yla ilişkiler geliştiren Buteflika, içeride de 2005 yılında genel af ilan ederek ulusal uzlaşı projesi başlattı.

Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında içeride Cezayir'in "kara dönemi"ni sonlandırırken, uluslararası arenada da ülkesini yeniden konumlandıran birçok adım attı.

Cezayir, 1990'larda çok partili döneme geçmeye çalışırken İslami Selamet Cephesi'nin seçimi kazanması ve ordunun seçimleri iptal ederek yönetime el koymasıyla 200 bin cana mal olan bir iç savaşa sürüklendi.

Buteflika, ülkesinden ayrı kaldığı bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucu lideri Şeyh Zayid bin Sultan Al Nahyan'a danışmanlık yaptı.

Cezayir'de bağımsızlık liderlerinden Huari Bumedyen'in 1978'de ölümünün ardından Şazli bin Cedid ordunun desteğiyle cumhurbaşkanı oldu. Cezayir'in yeni siyasi arenasında kendisine yer bulamayan Buteflika, hakkında açılan yolsuzluk dosyalarının gölgesinde 1981'de gönüllü sürgün hayatını seçti.

Çalışmaları karşısında rejim ve halk tarafından sevilen Buteflika'nın anayasaya göre iki dönemlik azami görev süresi dolarken, 2008 yılında anayasa değişikliğiyle yeniden adaylığının önü açıldı ve seçimleri kazandı.

- Arap Baharı'nın teğet geçtiği Cezayir

Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde Arap Baharı isimli süreç başladığında iç savaştan yorgun düşen Cezayir, petrol gelirleriyle elde ettiği refahla uyguladığı sosyal politikaların yanı sıra seçim, parti, dernek ve basın kanunlarını kapsayan bir dizi reform gerçekleştirdi. Buteflika'nın imzasını taşıyan bu adımlar muhalifler tarafından halkın sokağa çıkmasını engellemek için "kozmetik adımlar" şeklinde tanımlandı.

Buteflika, 2013'te geçirdiği beyin kanaması ve felç sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Sağlığı hakkında çıkan dedikodular sıradan hale gelen ve gözlerden uzak kalmayı tercih eden Buteflika, 2014 yılında yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Buteflika'nın 2014 seçimlerinde tekerlekli sandalyede oy kullanırken çekilen görüntüleri, son dönemde kendisiyle ilgili haberlerde en çok kullanılan fotoğraflar arasında yer aldı.