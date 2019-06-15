GRAFİKLİ - Cezayir cumhurbaşkanlığı seçiminin iptalinden sonra belirsizliğe ilerliyor

Meclisin üst kanadı Millet Konseyinin Başkanı Abdulkadir bin Salih, anayasaya göre 90 gün süreyle 10 Nisan'da geçici cumhurbaşkanı seçildi. Bin Salih'in kariyeri boyunca Buteflika'nın "adamı" yönündeki imajı, aynı rejimin temsilcisi olduğu suçlaması, halkın Salih'in cumhurbaşkanlığını vetosuna yol açtı.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, bir yanda ordu ve yönetim diğer tarafta sivil toplum ve muhalefet eksenindeki fikir ayrılıkları cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline yol açarken, ülke Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasında bilinmeze doğru ilerliyor.

Aynı şekilde Buteflika'nın istifa etmeden iki gün önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti de aynı şekilde Cezayir sokağının kesin gitmesini istediği isimler arasında yer aldı. Herhangi bir bakanının bir yeri ziyaret ederken, halk gösterileri, ziyareti engellemesi Cezayir kamuoyunda sıradan hale geldi.

Bulunduğu göreve şubat ayında atanan Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz da benzer şekilde sokağın tepki gösterdiği isimler arasındaydı. Baskılara çok uzun süre dayanamadı ve Buteflika'dan iki hafta sonra o da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, anayasanın öngördüğü şekilde 90 gün içinde 4 Temmuz tarihinde seçimlere gidileceğini açıkladı. Ordu ve yönetimi, anayasa vurgusu yaparak seçim kararına desteğini açıkladı. Buna karşın sivil toplum, halk hareketi ve muhalefet, "Buteflika temsilcilerinin devletin zirvesinde olduğu bir seçimin demokratik ve şeffaf olmayacağı" gerekçesiyle boykot çağrısı yaptı.

Cezayir sokağı her hafta özellikle cuma günleri yüz binlerce kişinin katılımıyla kitlesel protestolarına devam ederken, yönetim seçim takviminin işlediğinde ısrar etti ancak haziran başında adaylık başvurularına ilişkin süre dolarken, boykot çağrılarının gölgesinde, aday adaylarından hiç kimse başvurusunu tamamlamadı.