GRAFİKLİ - Çin'de 132 can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs salgını durdurulamıyor

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin'de Vuhan kentinde "gizemli hastalık" ya da "gizemli zatürre" adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına rağmen durdurulamayan yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan can kaybı ve virüs bulaşan kişi sayısının bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüse yönelik bazı bölgelerde şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması ve şehir içi toplu ulaşımın durdurulması gibi ciddi önlemler alınmasına rağmen, virüs şimdiye kadar 132 can aldı.

Virüse yakalandığı kesinleşen kişi sayısı ise 5 bin 974 oldu, binlerce kişi de müşahede altına alındı.

Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı, 2003'te ülkede görülen SARS salgını sırasındaki vaka sayısını da geçti.

Çin hükümeti, virüse yönelik ilk başta "bulaşıcı değil" şeklinde açıklama yaparken daha sonra insandan insana temas ve hava yoluyla "kesinlikle bulaşıcı" olduğunu açıkladı.