GRAFİKLİ - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan “yeni koronavirüsü” salgına dönüşüyor

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan yeni tip koronavirüsü (nCoV) 440 kişide tespit edilirken 9 da can kaybına neden oldu. Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

Ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüsü şimdiye kadar 440 kişide tespit edilirken virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394’ü müşahede altına alındı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer şehir ve eyaletlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüse yönelik ilk başta "bulaşıcı olmadığı" yönünde açıklama yapılsa da etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirdi.

Aralık ayından bugüne kadar Pekin ve Şanghay kentleri ile Guangdong eyaleti başta olmak üzere çeşitli ülkelerde tespit edilen virüs, hızla yayılması nedeniyle halkta tedirginliği artırıyor.