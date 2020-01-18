GRAFİKLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150. resmi yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Erdoğan, 5,5 yıllık sürede Rusya'ya 12, ABD'ye 9, Azerbaycan'a 7 ve Katar'a 6 kez gitti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugüne kadar bazılarını birden fazla olmak üzere 77 farklı ülkeyi ziyaret etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2014 yılının Ağustos ayından bugüne kadar, bazıları birden fazla ülkeyi içeren 101 yurt dışı programına çıktı ve 149 resmi ziyaret gerçekleştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülkelerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele almak üzere yürüttüğü "lider diplomasisi", uluslararası temaslarının önemli bir bölümünü oluşturan yurt dışı resmi ziyaretlerine de yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönem boyunca, Fransa ve Suudi Arabistan'ı 5'er, Belçika, KKTC, Kuveyt ve Çin'i 4'er, Almanya, Bosna Hersek, Birleşik Krallık, İran ve Pakistan'ı 3'er, Macaristan, Türkmenistan, Cezayir, Tunus, Somali, Ukrayna, Sırbistan, Japonya, Özbekistan ve Polonya'yı da 2'şer kez ziyaret etti.

Erdoğan, ayrıca Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada toplam 54 ülkeye de birer kez ziyaret gerçekleştirdi.

- Çok boyutlu diplomasi

Yurt dışı ziyaretlerinde çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret edilen ülkelerin çoğunda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da Türk heyetinin başkanı olarak katıldı.

Birleşmiş Milletler, NATO, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi gibi uluslararası kuruluşların zirve, toplantı ve konferanslarına iştirak eden Erdoğan, bu programlara katılan pek çok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla da ikili ve heyetler arası görüşmeler icra etti.

Yurt dışı ziyaretlerinin birçoğunda resmi görüşmelerinin dışında ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programlara katıldı.